Acusan a Leticia Huijara de clasista durante junta vecinal en Coyoacán; "la gente pobre se sube al pesero", dice

La actriz y escritora mexicana Leticia Huijara se encuentra inmersa en la polémica, luego de que se filtró un video donde se le escucha compartiendo polémicas declaraciones con sus vecinos de la alcaldía Coyoacán. La grabación comenzó a difundirse, en redes sociales, desde la tarde del pasado sábado 24 de febrero y ya ha causado indignación entre miles de usuarios de internet, quienes han acusado a la también activista por ser clasista.

El video presuntamente fue grabado por uno de los vecinos de la actriz, cuando ambos se encontraban en una junta que se realizaba a través de videollamada. Aparentemente, en la reunión se discutía la aprobación de los vecinos para la construcción de un gimnasio con alberca en la zona, ante lo Huijara expresó su rechazo desde el principio, argumentando que esto podría ocasionar un congestionamiento vehicular en la calle.

La actriz ha sido criticada en redes sociales. Foto: @LeticiaHuijara.

Leticia Huijara tacha a las "señoras de camioneta" de ser prepotentes

Al comienzo de su participación, la actriz - quien ha estado nominada a los premios Ariel - mostró su rechazo al proyecto explicando que muchas mujeres (madres de familia) llevarán a sus hijos a la alberca del gimnasio, lo que podría ocasionar que estacionen sus automóviles en las entradas de casas y edificios, sin importar que tapen el paso a los vecinos.

"La gente en este país no camina. Las señoras de camioneta son sumamente prepotentes y son generalmente las señoras que llevan a sus niñitos al… (a la alberca) Y además con este asunto de que es mi niñito, sienten que tienen todo el derecho del mundo de estacionarse donde quieran, de invadir donde quieran, de tapar lo que quieran", dijo Leticia Huijara para validar su postura en contra de la construcción del gimnasio.

La actriz arremetió contra madres de familia. Foto: @leticiahuijara_oficial

Acusan de clasista a Leticia Huijara

Ante lo dicho por Huijara, uno de sus vecinos comentó que solo tendrían que llegar a un acuerdo con las personas del gimnasio, para que las madres de familia sepan donde estacionarse sin obstruir el paso. Por su parte, otra persona preguntó sobre cómo es la situación con los padres de familia de un kínder ubicado en la zona, ante lo que la actriz de "La Ley de Herodes" lanzó un ácido comentario, asegurando que esa institución académica es de "gente pobre", por lo que no han tenido problemas con automóviles estacionados.

"Pues es un kínder de gente pobre. Entonces, la gente pobre se sube al pesero en la esquina ¿me entiendes? No hay señoras de camioneta", dijo la actriz a su vecina. Tratando de mediar la situación, un hombre comentó que no se trataba de una pela entre ricos y pobres, sino que era cuestión de saber hacer negocios sin darle una imagen "mala" a Coyoacán. Tras la difusión de esta junta, decenas de internautas han acusado de clasista a la activista, quien, hasta ahora, no se ha pronunciado al respecto.