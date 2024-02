AMLO revela que empresa constructora pagó "moches" para continuar con una obra pública

Una de las empresas constructoras que trabaja con el gobierno federal pagó “moches” para poder continuar con las obras ante diversas protestas, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin pregunta de por medio, dijo que los de la constructora le dieron a conocer que tuvieron que realizar los pagos para no frenar los trabajos en ��una obra grande”.

López Obrador no reveló el nombre de la constructora

El mandatario no reveló ni el nombre de la empresa constructora, la obra ni tampoco quiénes eran los que recibieron los moches. Durante la mañanera, el presidente dijo que la obra del Tren Maya no afecta ríos, cenotes y se da paso libre a la fauna, además de que se cuenta con todos los estudios que se le han requerido.

“Para poner los pilotes donde tenían que ponerse, se están destinado más fondos, como dos o tres veces más, lo que no se hizo antes, sin embargo, a aparecieron como hongos después de la lluvia los seudo ambientalistas y bien corruptos”, señaló.

Después, vino el relato del pago del “moche”, un acto que corrupción que su gobierno ha combatido desde el inicio. Sin embargo, descartó la posibilidad de compartir más detalles ante el riesgo de un amparo. Expresó su rechazo a dicha práctica, la cual asegura es un modus operandi común dentro de las sociedades civiles.

“Les digo, eso no se hace, es como mostrar el teléfono de la corresponsal del New York Times ¿cómo? Sin ningún problema, claro que le reclamé y mire ´si no, no hacemos la obra y estamos actuando de manera responsable, no estamos destruyendo nada´, pero es modus vivendi, modus operandi de todas estas organizaciones de la sociedad civil”, contó.

