AMLO reta a candidatos presidenciales de EU atender las propuestas migratorias

Desde el atril de la ‘mañanera’, el presidente Andrés Manuel López Obrador retó este jueves a los candidatos en Estados Unidos, sobre todo a los republicanos, rumbo a las elecciones federales del 5 de noviembre a que atiendan las propuestas en materia migratoria que presentó México, entre ellas que “regularicen a los mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando” en ese país.

En ‘la mañanera’ en Palacio Nacional, el presidente de México expuso su decálogo de propuestas que leyó a Joe Biden, presidente de EU, en su última llamada telefónica a principios de este mes.

López Obrador expuso su decálogo de propuestas que presentó a Joe Biden

“Esto aplica en general para que ahora que hay campaña a ver qué partido, si los Republicanos o Demócratas dan respuesta a alguno de estos puntos. El primero (los Republicanos), sobre todo, queremos escucharlos.

Agregó que los aspirantes, tanto republicanos como demócratas, deberán presentar sus propuestas para combatir la crisis migratoria, problemática la cual no ha recibido la suficiente atención durante el periodo electoral de Estados Unidos, señaló el presidente, y lamentó que no hay propuestas debido a que los legisladores y candidatos no hablan sobre el tema.

AMLO presenta decálogo de propuestas a Joe Biden

Entre las propuestas del tabasqueño están que EU apruebe un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar.

López Obrador propuso un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina

Suspender sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios; levantar el bloqueo a Cuba “y no obstaculizar su desarrollo, con el fin de reducir los flujos migratorios”. También propuso mantener el programa de recepción de migrantes vía legal, el cual fue implementado por autoridades norteamericanas y evitar construir muros o cerrar la frontera como solución para los flujos migratorios.

"Combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas como el fentanilo. 8. Regular la venta y exportación de armas de Estados Unidos a México. 9. Elaborar un plan de desarrollo conjunto para impulsar la industrialización y el comercio en el mareo del T-MEC, para continuar fortaleciendo a América del Norte como región en el mundo, y definir una estrategia para la integración económica en todo el continente”, señalan la propuestas. La última consiste en reafirmar el compromiso de mantener relaciones de cooperación, amistad y respeto a las soberanías de ambas naciones.

