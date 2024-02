Vandalizan e incendian oficinas del IEPC en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La madrugada de este miércoles presuntos normalistas realizaron actos vandálicos en las oficinas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Magdalena Vila Domínguez, consejera presidenta del IEPC, de acuerdo a los reportes de cámaras de seguridad, se ve que al inmueble llega un camión de tres toneladas de donde descienden jóvenes encapuchados e inician a lanzar piedras al edificio para luego prender fuego a una tarima de madera.

Te puede interesar:

Sujetos armados asesinan a líder de motonetos en San Cristóbal de Las Casas

Presuntos normalistas cometieron los actos vandálicos

FOTO: Especial

"Ya la Dirección Jurídica está trabajando la denuncia de este nuevo hecho lamentable tenemos ya los videos y los vamos a exhibir como pruebas para ello si se advierte los videos que del propio instituto que es un camión blanco de tres toneladas con varias personas del sexo masculino aparentemente jóvenes en donde llegan y empiezan a aventar piedras de diferentes tamaños pueden ver que son muy grandes", mencionó.

Jóvenes encapuchados prenden en llamas oficinas del IEPC en Tuxtla Gutiérrez

La consejera agregó que en las imágenes captadas por los videos de seguridad se puede apreciar cómo los muchachos dejan unas tarimas de plástico, las rocían y les prenden fuego. Sin embargo, descartó que hubieran lesionados por el incidente. Aseguró que continúan sin contratiempo los trabajos del Proceso Electoral Local Ordinario 2024 y afortunadamente solo hay daños materiales.

Prenden en llamas oficinas del IEPC

FOTO: Especial

"El Instituto sigue trabajando tenemos agenda seguimos trabajando mucho arduamente no nos detenemos no podemos dejar de hacer todas las actividades que nos corresponden decirles que las decisiones que toma el instituto son apegadas a la ley son apegadas a derecho tal vez haya por ahí alguien que quisiera manejar una versión distinta pero no es así y transparentamos todo".

Asimismo dijo que ya iniciaron las denuncias correspondientes ante la autoridad competente. Las consejeras y consejeros que integran el órgano máximo de dirección del IEPC, rechazaron y condenaron cualquier acto de violencia que pretenda empañar o alterar el proceso en el que participarán miles de ciudadanas y ciudadanos e hicieron un llamado a optar por el dialogo como la única vía para dirimir diferencias.

EDG