Metro CDMX: Reportan retrasos en las líneas B y 8 hoy, 20 de febrero

Con reportes ciudadanos de retrasos en las líneas 8 y B, inician las labores de las 12 líneas con las que cuenta el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la jornada del 20 de febrero.

Según lo publicado por usuarios del Metro en redes sociales, se documentan retrasos de hasta 12 minutos en la salida de los trenes de este medio de transporte desde Constitución de 1917, terminal de la Línea 8.

Sigue leyendo:

La nueva Línea 1 del Metro de la CDMX es supervisada por autoridades capitalinas

"Estoy pensando en mudarme", dice vecino de Mixcoac tras microsismos

Anuncian cierre total del Eje 1 Norte por obras de la línea 9 del Metro

Adicionalmente, se reportan también demoras importantes a lo largo de las estaciones de la Línea B. No obstante, no existen reportes de la autoridad sobre ambos reclamos, por lo que, oficialmente, no existen incidencias.

Siguen las labores en las líneas 1 y 9

Algunas estaciones de la red del Sistema de Transporte Colectivo se encuentran cerradas debido a las labores de remodelación que se realizan en algunas líneas, con el objetivo de brindar un mejor servicio.

Es el caso de las estaciones Pantitlán, Puebla, Ciudad Deportiva y Velódromo de la Línea 9, además de las nueve estaciones entre Salto del Agua y Observatorio de la Línea 1, en las cuales se realizan distintas remodelaciones y reparaciones.

En ambos casos hay distintas alternativas de movilidad para los usuarios del Metro: puedes abordar el servicio emergente prestado por unidades de la RTP o del Metrobús, las cuales se detienen frente a las estaciones afectadas.