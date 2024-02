Canadá y México analizarán aumento en casos de asilo

Los gobiernos de México y Canadá analizarán el aumento de solicitudes de asilo y refugio a ese país, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional.

Dijo que el tema se lo planteó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante su reunión en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en San Francisco, California, para determinar si era por un tema de inseguridad o una manera para internarse en ese país.

“Ya se está tratando. Es un tema que no los ha planteado el gobierno de Canadá. A mí me lo planteó de manera directa el primer ministro Trudeau y quedamos en tratarlo, pero de manera muy respetuosa y con ánimo de que se llegue a un acuerdo y de cooperación. O sea, no quieren tomar una medida unilateral que pueda afectar a México y eso se lo agradecemos mucho”, señaló.