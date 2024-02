Despiden a Elizabeth Mundo Vera, química de la UNAM fallecida en incendio de Los Reyes La Paz: "vuela alto amiga"

Con una sonrisa de oreja a oreja, entonando con fuerza las canciones de "Maria Daniela y su Sonido Lasser" y brindado siempre un buen consejo, así es como será recordada por amigos y familiares Elizabeth Mundo Vera, química de la UNAM que el pasado 31 de enero falleció durante un incendio en Los Reyes La Paz, en el Estado de México.

La noticia de la muerte de "Eli" ha calado fuerte en la Facultad de Química (FQ), donde ella no solamente es recordada por su gran trayectoria académica, también por su compromiso con su comunidad, incluso fue parte del comité organizador de la fiesta de graduación de la generación 2019.

"Yo nunca la voy a olvidar, está chica tan linda me dió mi recorrido en la Facultad de Química cuando ingresé, y entre un mar de desconocidos ella fue tan amable y alegre, me quito los nervios y me hizo sentir bienvenida", se lee en uno de los comentarios dedicados a la universitaria