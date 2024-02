4 conciertos imperdibles para sacar la chamarra de cuero y echar un buen Rock 'n' Roll en febrero en CDMX

Enero solamente nos calentó con unos buenos conciertos de rocanrol, pero febrero ya vendrá cargado de todo el género en su esplendor, además de otros tantos como el punk, la electrónica, el ska punk, el heavy metal, hard rock, entre varios más, por lo que será necesario sacar la cartera y desenfundar la tarjeta de crédito.

Algunos de los que más llama la atención en el público mexicano son Paquita la del Barrio, Karol G, Caloncho, Lasso, La Gusana Ciega, Manoella Torres o tal vez Yuri con Cristian Castro, pero sin duda los siguientes cuatro que vamos a enlistar, te harán sacar la chamarra de cuero, los converse y las cadenas para mantener mantener la estética rudísima que merece un buen concierto de música alternativa.

El Lunario del Auditorio Nacional albergará el concierto de IC3PEAK. Crédito: Google Maps

IC3PEAK

Llegó el momento de mover el bote a ritmo del rap oscuro de ni más ni menos que IC3PEAK, llegados a la Ciudad de México desde Moscú en Rusia. También tendrán un concierto en Guadalajara, Jalisco. Su duro activismo que muchas veces los ha llevado hasta la prisión son el ingrediente perfecto para este punk electrónico que nos dará una buena dosis de danzón.

Los precios en la Ciudad de México van de los 750 pesos en preventa, y el mero día del evento subirán cien monedas, a los 850. Puedes adquirirlos a través de la taquilla del inmueble o en el sistema Ticketmaster, pero tendrás que pagar un cargo extra por servicio en los precios.

Tendrán un concierto en CDMX y otro en Guadalajara. Crédito: Eyescream Prod

This Is Ska Punk Festival

La primera edición del This Is Ska Punk Festival tendrá lugar en la Arena Adolfo López Mateos de Tlalnepantla, uno de los lugares insignia de los géneros alternativos en la periferia, que por muchos años ha resistido y presentado a su fanaticada eventos de talle histórica. La fecha pactada es el 11 de febrero a la 1:00 de la tarde. El precio es de 300 pesos en preventa y 400 el día del concierto. Se pueden comprar en las taquillas, en el Chopo de CDMX, o la tienda King Monster de Tlalnepantla.

Esta vez podremos gozar con la presencia de The Locos, provenientes de Vallecas, en España, con Pipi como líder y voz principal; por otra parte, la representación mexicana está encabezada por los clásicos punks de Seguimos Perdiendo, además de Kurado de Coco, Kotardo, The Excluded, The Bloody Benders, Rambookiss y Ni Fu Ni Fa.

Bryan Adams

Toca el turno de ver por fin a Bryan Adams en México. Directo desde Canadá tenemos a un tremendo guitarrista de rocanrol. Ha estado bastante desaparecido durante los últimos años, por lo que será un lujo verlo interpretar canciones como "Heaven", "Summer Of 69", "Everything I Do" o "Cuts like a Knife", así como algunas de las nuevas, "Kick Ass", "On the road" y "So Happy It Hurts", entre otras.

Este evento será en la Arena Ciudad de México el 8 de Febrero, y antes lo hará en la Arena Monterrey, el 6 de febrero. Los precios van de los 565 a los 3 mil 201 pesos en el norte; y en la capital de los 628 pesos a los 2 mil 824 pesos. Puedes comprarlos a través del sistema de Superboletos el línea y presencial, o las taquillas de los foros mencionados.

Bryan Adams tendrá presentaciones en CDMX y Monterrey. Crédito: Zignia

Ángeles del Infierno

El 27 de febrero de 2024 es el debut oficial de Ángeles del Infierno, banda de heavy metal española, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Un recinto solo apto para los proyectos consagrados dentro de la escena musical mundial, además de grandes leyendas del rock, el pop, la banda, el ska, el metal, la cumbia, la salsa y un largo, pero muy largo etcétera.

Ángeles del Infierno es una banda originaria de Lasarte, en España. Desde sus inicios en 1978 han dejado una importante huella en el mundo del Hard Rock con temas aguerridos y que marcaron una precedentes en el país ibérico. Están comandados por Robert Álvarez en la guitarra y Juan Gallardo en la voz, los miembros más recurrentes.

Los precios para este concierto van de los mil 600 pesos a los 250 pesos. Se pueden comprar en las taquillas del Coloso de Reforma, o a través del sistema Ticketmaster en línea. Solamente necesitas crear un usuario con algún correo electrónico, o si ya tienes uno, ingresa con ese mismo.