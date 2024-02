AMLO rechaza que su gobierno favoreció a Slim

El titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, desmintió que sus políticas hayan enriquecido particularmente a Carlos Slim, magnate y dueño de diversas empresas mexicanas. Por el contrario, indicó que la administración actual ha beneficiado al sector empresarial en general, ya que "dinero llama a dinero".

Así lo dio a conocer durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, en donde hizo referencia de un reportaje realizado por el medio CEO, en el que se señala que la Cuarta Transformación le ha otorgado miles de contratos al empresario Carlos Slim.

En el Salón de la Tesorería, hizo un extenso recuento de la política y las enseñanzas del general Lázaro Cárdenas a quién consideró el mejor presidente del anterior siglo.

“La enseñanza mayor es que no se puede transformar, no se puede gobernarse en el pueblo, o se puede cuando no está de por medio del propósito de transformar”, expresó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.