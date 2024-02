AMLO exhibe represión en protesta contra políticas de Milei

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó al gobierno de Javier Milei, luego de la violenta represión contra manifestantes que rechazan sus políticas. Pidió que se proyectará en la pantalla del salón Tesorería un video de cómo la policía arremete contra los manifestantes.

“Terrible los que van a protestar por esa política”, expresó.

Dijo que le llamó la atención el testimonio de una mujer que estaba protestando porque ese día despidieron a su hija y cuestionaba cómo podrían sobrevivir. López Obrador dijo que ese tipo de imágenes no lo escucharán en medios nacionales, “ya se dónde lo van a ver, ¿cómo se llaman las estaciones de Estados Unidos? En Univisión ahí lo van a ver, CNN, y la otra Fox”.

Cuestionó las privatizaciones que se están llevando a cabo en Argentina, “México no está en venta y hay gobiernos que dan, y hay gobiernos que quitan, y nuestro gobierno da, no quita”. Enfatizó que ese modelo de gobierno no funciona.

“Lamento mucho que esté pasando eso”, afirmó en Palacio Nacional.

