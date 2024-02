Bajan de un avión a hombre que robó aretes de 20 mil pesos en tienda del AICM

A través de un comunicado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer que tuvieron que detener un vuelo que estaba a unos minutos de emprender su viaje, pues dentro iba un sujeto que fue identificado como el ladrón de unos aretes con valor de 20 mil pesos.

De acuerdo con la información ofrecida por las autoridades del interior del aeropuerto, el reporte se dio dentro de una joyería de la Terminal 1; el personal describió los hechos e hicieron una revisión del sistema de video vigilancia, quienes identificaron a una persona sospechosa del robo. El sujeto que fue detenido y bajado del avión, iba con rumbo a los Estados Unidos, a la ciudad de Los Ángeles.

En este contexto, informaron que el hombre era de nacionalidad estadounidense, quien devolvió los aretes que había tomado. Lo hizo de manera completamente voluntaria ante el establecimiento afecto, según informaron a través de un comunicado en las redes sociales.

Finalmente, el negocio no quiso proceder legalmente, por lo que tuvieron que dejarlo libre de manera inmediata; mientras tanto, el pasajero terminó perdiendo su vuelo esa misma tarde, para luego retirarse de la terminal. Se desconoce cómo habría vuelto a su país de origen.

"SEMAR y AICM reiteran su compromiso con la seguridad de los pasajeros en la terminal aérea, con total apego a los derechos humanos y el Estado de Derecho", apuntaron las autoridades al final del comunicado.

¿Puedes ir a la cárcel si devuelves lo que te robaste?

De acuerdo con el Artículo 375 del Código Penal Federal, "Cuando el valor de lo robado no pase de diez veces el salario, sea restituido por el infractor espontáneamente y pague éste todos los daños y perjuicios, antes de que la Autoridad tome conocimiento del delito, no se impondrá sanción alguna, si no se ha ejecutado el robo por medio de la violencia".

Mientras tanto, el Artículo 376 indica que "en todo caso de robo, si el juez lo creyere justo, podrá suspender al delincuente de un mes a seis años, en los derechos de patria potestad, tutela, curatela, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en concursos o quiebras, asesor y representante de ausentes, y en el ejercicio de cualquiera profesión de las que exijan título".

¿Cuántos años de cárcel aplican en México si me robo algo?

Para que se pueda llegar a un total de años de prisión como pena, la Ley debe tomar en cuenta en cuenta el salario mínimo en el país; por ejemplo, "en caso de que el objeto robado tenga un costo mayor a los pero no de quinientas, la sanción será de dos a cuatro años de prisión y multa de cien hasta ciento ochenta veces el salario".

El Código Penal Federal indica que "Cuando exceda de quinientas veces el salario, la sanción será de cuatro a diez años de prisión y multa de ciento ochenta hasta quinientas veces el salario; y cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el salario, se impondrá hasta dos años de prisión y multa hasta de cien veces el salario".

"Sin embargo, en caso de que no fuere posible determinar su monto, se aplicarán de tres días a dos años de prisión. En caso de que sea un robo con violencia, sin importar el monto de lo robado, a la pena que corresponda por el robo simple se agregarán de seis meses a cinco años de prisión".

"Cuando el robo sea cometido por dos o más sujetos, sin importar el monto de lo robado, a través de la violencia, la acechanza o cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa de la víctima o la ponga en condiciones de desventaja, la pena aplicable será de cinco a quince años de prisión y hasta mil días multa", entre otros apartados.