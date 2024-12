Paula María García Villegas habla sobre sus aspiraciones a ministra de SCJN

Paula María García Villegas Cordero, aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo ser humanista y ver siempre la parte humana detrás de los casos que resuelve como jueza. Villegas Cordero forma parte de la lista preliminar de aspirantes a jueces, magistrados y ministros que participarán en la elección del próximo 1 de junio 2025.

En entrevista para el programa de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Paula María García Villegas Cordero aclaró que en un inicio se manifestó en contra de la elección de juzgadores a través del voto popular porque lo único que se había presentado hasta ese momento era la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial y no había pasado por ninguna de las etapas del proceso de legislativo, que se sigue en una reforma constitucional, por lo que pensó que podía hacer algo por sus compañeros juzgadores para que su salida fuera paulatina.

Señaló que su actual postulación a ministra de la Suprema Corte es porque no quiere quedarse con la idea de que lo hubiera intentado para que cuando sea adulta mayor no se arrepienta de algo que no haya podido hacer por no intentarlo.

Sé que puedo servir y soy probada como juzgadora, he pasado por todo porque la justicia es complicada. Yo sí me diría hoy Lupita podría decirte que me iría con la satisfacción del deber cumplido con las sentencias que he tenido pues el privilegio de emitir”, dijo García Villegas Cordero.

La aspirante a ministra explicó que el examen que va a aplicar el Poder Judicial a los candidatos a un cargo como juzgador generó que fuera menor el número de solicitantes en comparación con los inscritos en los otros poderes públicos.

“Las personas actúan de una manera racional y esta esta forma de actuar implica en donde ven más o menos probabilidades eso es natural, eso es normal, eso es un actuar de toda persona y yo lo que quisiera es que realmente vieran mi trabajo. He trabajado bajo la presión más grande que ha habido y no he tenido ni un solo acto de corrupción, tampoco me he sesgado, tampoco me ha dado miedo el asunto complicado y mira que la justicia te pone a prueba varias veces”, comentó.

