Amplian horario de cierre de los mercados de Milpa Alta

Con el fin de que la población puedan realizar sus compras en un horario más amplio, el alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero Villaseñor, dio inicio al programa "Mercado a toda hora".

Desde el Mercado Benito Juárez en Villa Milpa Alta, el edil señaló que con esta estrategia se busca que la ciudadanía pueda llegar a los mercados públicos hasta las 10:00 pm para apoyar y promover el desarrollo económico de los mercados públicos participantes: Benito Juárez, Tianguis Anexo No 395, Mercado Antojitos no. 394 de Villa Milpa Alta, y el mercado no. 182 de San Pedro Atocpan.

Acompañado de su equipo de trabajo, mesa directiva y de locatarios de los mercados; Rivero Villaseñor comunicó que el "Mercado a toda hora" se ampliará el 7 y 8 de diciembre, para promover el crecimiento de la economía de los 214 locatarios de los cuatro mercados públicos que se sumaron a esta iniciativa.

"Esta iniciativa no solo facilita tus compras, sino que también impulsa la economía de los comerciantes de Milpa Alta", dijo durante su mensaje Rivero Villaseñor

Estos son los horarios del programa "Mercado a toda hora" en Milpa Alta

La intención del programa "Mercado a toda hora" es que los vecinos compren y “consuman local”

Comentó que la alcaldía no tiene centros comerciales ni tiendas de conveniencia, "y esto hace a que sé siga manteniendo la economía local y que la derrama económica quede en los locatarios"

La Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos reafirmó que esta iniciativa del programa contempla la ampliación de los horarios que serán de: 7:00 am a 22:00 pm, para dar oportunidad a la ciudadanía que labora y que no pueden hacer sus compras en su horario normal de los mercados que era de 7:00 am a 19:00 horas. Por lo anterior, se amplió el horario tres horas más, es decir, hasta la 10:00pm.

Posteriormente, se realizarán los días miércoles, jueves y viernes durante el resto de diciembre y se ampliará hasta enero del 2025.

La Dirección General de Gobierno comentó que en esta acción trabajan coordinadamente personal administrativo de los mercados, mesas directivas y de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de la Ciudad de México.

¿Qué es y para que sirve "Mercado a toda hora"?

Además, para garantizar la tranquilidad de los consumidores y los propios locatarios, se brindará seguridad, por lo que, la Coordinación de Seguridad Ciudadana de la alcaldía realizará recorridos constantes con patrullas y elementos de la policía a pie en el interior y exterior de los mercados.

Cabe señalar que, que la intención del programa "Mercado a toda hora" es que los vecinos compren y “consuman local”en esta temporada decembrina, en los mercados donde los principales giros comerciales son: frutas, verduras, legumbres, semillas, cerámica, loza, alfarería, así como joyería, regalos, ropa, mercería, zapatería, morrales, además de boneteria, corseteria, artículos de belleza, entre otros.

