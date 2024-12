¿Hay un nuevo impuesto para turistas? Claudia Sheinbaum aclara la confusión

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se creó ningún nuevo impuesto a turistas de cruceros, sino que ya existía, y que se actualizó el monto en la Ley Federal de Derechos 2025. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria federal expuso que Ley Federal de Derechos ya fue aprobada en la Cámaras de Diputados y Senadores.

Señaló que los secretarios de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, mantienen un diálogo constante con los operadores de cruceros.

“Una actualización de derecho, y el almirante secretario (de Marina) y la secretaria de Turismo están en comunicación con las empresas de cruceros para ver cómo, qué impacto pudiera llegar a tener esta actualización, porque es importante que se conozca, porque hemos dicho que no hay realmente un aumento de impuestos, si no son actualizaciones que se están haciendo a distintos derechos en particular, y los impuestos aumentan lo que aumenta la inflación, entonces hay una reunión y ya van a estar evaluando ellos con las empresas de crucero”, afirmó.

Claudia Sheinbaum aclara desinformación sobre impuesto a turistas

Claudia Sheinbaum señaló que hay desinformación para hacer creer que se trata de un nuevo impuesto a turistas de cruceros cuando solo es la actualización de un derecho.

“Entonces dado que nos han pedido (las empresas de cruceros), enviaron una comunicación, le pedí a los secretarios que se reúnan con ellos y ya están en reuniones, después me van a informar”, precisó.

