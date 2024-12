Buró de crédito, ¿borraron tu deuda en 2025? Así puedes checarlo

Antes de cerciorarte de si tu historial ha sido borrado o no del buró de crédito en 2025, debes saber que tener historial crediticio no es malo por sí mismo, al contrario, al tratarse de un registro detallado de tu historia crediticia, permitirá a otras entidades financieras o prestamistas tener las bases para poder ofrecerte con mayor facilidad otro crédito si así lo necesitaras.

El historial del Buró de Crédito ofrece a las entidades financieras que lo consultan tus datos personales, es decir, nombre, dirección, fecha de nacimiento, así como información detallada sobre todas tus actividades crediticias tanto pasadas como presentes, si tienes préstamos vigentes, si vas al corriente con tus tarjetas de crédito, entre otros datos,

Así que la única razón por la deberías preocuparte de que tu historial no haya sido borrado del Buró de crédito es porque no has sido cumplido con tus pagos y, por lo tanto, tengas importantes retrasos, por lo que no será una buena carta de presentación ante los bancos y otras entidades si necesitas el otorgamiento de otro crédito o préstamo.

Además, debes tomar en cuenta que según el monto de tu deuda, que se mide en Unidades de Inversión, UDIS), es muy probable que para el siguiente año, tus antiguos registros sean eliminados.

¿Qué deudas serán eliminarán del Buró de Crédito en 2025?

Algunas deudas acumuladas entre el 2018 y el 2021, podrían borrarse del Buró de Crédito según el monto y otras consideraciones como las siguientes:

Deudas menores a 25 UDIS (208.46 pesos), que serán borradas a partir del año.

Deudas entre 500 UDIS (4169.352 pesos), desaparecen luego de cuatro años.

Deudas de 1000 UDIS (8338.704 pesos) también desaparecen después de cuatro años.

Deudas de 400 mil UDIS (3335481.60 pesos): se borran después de seis años, sólo en caso de no tener algún proceso judicial.

Cabe señalar que las UDI aumentan día a día y de acuerdo con el Banco de México hacia el 8 de enero de 2025 se espera que tengan un valor de 8.358563 pesos. Por otro lado, si tu deuda se encuentra entre los montos señalados y llevan ese periodo de tiempo, lo más seguro es que tu historial sea eliminado.

¿Cómo checar mi historial del Buró de Crédito?

Entra a la página del https://www.burodecredito.com.mx/ y dar clic en el botón "Autorizo a Buró de Crédito" para que consulte mi historial crediticio de acuerdo con los artículos 13 y 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Una vez que hagas eso, debes ingresar tus datos personales como tu nombre, apellidos, correo, RFC, domicilio, y dar clic en continuar, para obtener tu reporte, el cual podrás obtener gratis una vez al año.

