Madres buscadoras localizan cuerpo sin vida en Sonora, lo hallaron sin piel en el rostro

La mañana de este sábado 28 de diciembre integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora realizaron uno de los hallazgos que catalogaron como de los más dolorosos, pues no solo localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, sino con "saña y maldad le arrancaron el rostro y parte del cráneo", detallan la dificultad para poder identificarlo.

Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo, aclaró que el cuerpo de esta persona fue encontrado en la zona de las ladrilleras de la carretera 26, que es la salida a la zona rural de la costa de Hermosillo, el cual se encontraba tirado sobre el suelo, desnudo y con claros signos de violencia y tortura.

Precisó que esa fue uno de los hallazgos más dolorosos que han realizado, ya que no se puede entender la maldad para no solo desaparecer y asesinar a una persona, sino también destrozar el rostro de una manera tan grave, que incluso hace más difícil identificarlo.

“Una de las más dolorosas que he enfrentado. A pesar de todo lo que he vivido en esta lucha por buscar y encontrar a mis seres queridos desaparecidos, aún no puedo entender la maldad del ser humano, a lo que es capaz de llegar el ser humano”, señaló Cecilia Flores