Vamos a hacer todo para que no procedan concesiones del IFT: Claudia Sheinbaum

Vamos a hacer todo lo jurídico que sea necesario para que no procedan las concesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Entonces eso no va a proceder. No, no es necesario, no es necesario, sí. Sencillamente, a la hora de extinguir el organismo, pues ya no tiene atribuciones para licitar y el nuevo organismo, pues va a cancelar cualquier licitación que pretendían hacer”, manifestó.

Además, en la conferencia de prensa mañanera, la titular del Ejecutivo Federal reiteró su desacuerdo con el albazo que quiso hacer el IFT, previo a que se haya aprobado su desaparición junto con otros organismos autónomos.

“Quisieron dar un albazo, imagínense licitando todo lo que queda del espectro, entonces no se puede permitir eso, porque la decisión es del Estado mexicano, no es la decisión de unos cuantas personas que son parte hoy del IFT que molestas por una, supongo, quisieron dar este albazo, entonces no va a proceder”, manifestó.

Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, expuso que el Estado mexicano es el encargado de otorgar estos permisos que tienen que ver con el espectro de radiodifusión.

“Entonces, nosotros creemos tres cosas de manera importante. Primero, creemos que el proceso de licitación ocurra con la configuración final que tendrá el regulador de… Segundo, creemos que la licitación como está planteada no cumple a cabalidad con algunos objetivos de cobertura social”, manifestó.