"Superbebé" con marcapasos necesita apoyo para su cirugía de pulmón; le quedan tan solo 8 meses de vida

Lilian Nava, una madre de la Ciudad de México, ha recurrido a las plataformas digitales para pedir apoyo por la supervivencia de su hijo, a quien describe como un "superhéroe", por los múltiples retos de salud que ha enfrentado con tan solo un par de años de vida. El pequeño nació con una atresia pulmonar, lo que lo ha obligado a usar un marcapasos para que pueda respirar correctamente. Sin embargo, sus últimas complicaciones en sus pulmones arriesgan su vida de manera urgente.

Liliana ha utilizado Go Fund Me para recolectar el dinero suficiente y realizar la cirugía para su hijo en Estados Unidos, el problema es la elevada cifra para poder pagar el procedimiento médico: alrededor de medio millón de pesos para lograr que su hijo sea atendido.

El bebé contrajo un virus sincical respiratorio el año pasado, lo que agravó su estado de salud y ha ocasionado una baja función cardiaca. Por tal motivo, los doctores aconsejaron a la familia el uso del marcapasos bicameral, el cual tan solo le quedan 8 meses de funcionamiento.

“Estoy recaudando fondos para este peque, que a sus tres años ha vivido muchas cosas difíciles. Necesita una cirugía para que no se rinda y viva por muchos años”, explicó Liliana en su publicación de Go Fund Me.