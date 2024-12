Sujeto amenaza con arma de fuego a asistentes a posada, decía que hacían mucho ruido

Un exmilitar residente en la colonia Infonavit Buenavista en el puerto de Veracruz decidió que estaba harto de la música con la que algunos de sus vecinos celebraban una posada y los amenazó con un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de diciembre en las canchas de basquetbol de la localidad, donde un grupo, formado en su mayoría por niños y jóvenes, celebraban una tradicional posada.

En un video compartido mediante redes sociales, se ve como el hombre de la tercera edad sale acompañado por su perro para, en un tono fuerte, pedirle a los jóvenes que dejaran de hacer ruido, arrojándoles un palo.

Al no ser tomado en cuenta, el hombre vuelve a dirigirse hacia ellos, ahora insultándolos, por lo que recibe en respuesta las burlas de otros sujetos que se encontraban conviviendo en las canchas.

Amenaza sujeto con arma de fuego a adolescentes

La tensión entre los vecinos no hacía sino incrementarse, por lo que la tercera salida del vecino rijoso fue la más peligrosa, pues volvió con un arma de fuego con la que supuestamente habría amenazado a un adolescente de 16 años de edad.

Los hechos no pasaron a mayores y, al no presentarse en el sitio de la riña autoridades locales, no hubo detenidos.

