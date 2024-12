"No vamos a negociar con delincuentes", responde Seguridad Pública de Sinaloa a propuesta de tregua

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, descartó rotundamente la posibilidad de negociar con grupos delincuenciales, en respuesta a recientes declaraciones de algunos legisladores y figuras públicas que han planteado la necesidad de una tregua entre estos grupos para garantizar la paz durante las festividades decembrinas.

"En lo que corresponde a mi trabajo, jamás vamos a negociar con los grupos delincuenciales. Son delincuentes y así seguirán siendo tratados por la ley, como lo que son", afirmó Mérida Sánchez.

"Nosotros no podemos llevar a cabo una situación así; estamos buscando la tranquilidad y el orden. No vamos a parar, no vamos a quitar nuestros dispositivos ni nuestro despliegue, lo vamos a hacer más visible y permanente".

Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez. Foto: Manuel Aceves

Mérida Sánchez subrayó que la estrategia de seguridad continuará con la implementación de operativos y dispositivos en todo el estado, con el objetivo de garantizar el bienestar de la ciudadanía, sin ceder terreno frente a las organizaciones criminales.

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para colaborar en la denuncia de actividades ilícitas y mantener la confianza en las instituciones encargadas de salvaguardar el orden.

Cae “El Tigre”, operador del Cártel de Sinaloa en Pachuca

Elementos de la policía investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo (FGJE) detuvieron a Miguel Ángel Cuellar Rangel, alias “El Tigre”, operador del Cártel de Sinaloa en el municipio de Benito Juárez, durante un operativo efectuado en Pachuca.

De acuerdo con la fiscalía estatal, el Tigre es uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal y de las autoridades estatales, pues es acusado de homicidio calificado y que se dedica a extorsiones y a los homicidios en el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo.

El Tigre fungió como director de Policía de Investigación de la FGJE y se le atribuye el liderazgo de una de las facciones del Cártel de Sinaloa en la región y por ello es uno de los principales generadores de violencia en Quintana Roo.

La fiscalía estatal detalló que la aprehensión del capo representa uno de los esfuerzos más significativos en el combate del crimen organizado en Quintana Roo, por lo que continuarán con las indagatorias para prevenir nuevos incidentes de violencia ocasionados por los enfrentamientos entre los grupos criminales.

Miguel Ángel Cuellar Rangel, alias “El Tigre”. Foto:FGJE Quintana Roo

Con información de José García

Sigue leyendo:

Padre de Daniel Tadeo rechaza indemnización de 1 mdp de Gabriela

Esta fue la última FOTO que Fabiola publicó antes de ir a la posada de su trabajo y ser hallada sin vida