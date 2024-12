SICT Nayarit refuerza medidas para evitar accidentes: licencias y pruebas toxicológicas a choferes de autotransporte

La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) en Nayarit en donde su titular Marco Antonio Figueroa Quiñones, expresó que se vigila puntualmente para que los choferes de autotransporte de carga cumplan con los requisitos de tener una licencia, dicho aval son una serie de pruebas que incluye las toxicológicas y que puedan comprobar sus aptitudes para el manejo.

"Hay algunas pruebas con los médicos que existe la secretaría, hay área con la secretaría preventiva, se hacen pruebas de alcoholemia, se hacen algunas otras pruebas, cada chofer de autotransporte federal tiene que tener una licencia federal, aprobar una de aptitud y un examen psicofísico integral que debe de cumplir cada chofer de autotransporte federal y nosotros estamos vigilando que los choferes que están transitando en las carreteras cuenten con su licencia debidamente vigente y con su constancia de aptitud que también estén vigentes, para poder garantizar que ese chofer se encuentre en las condiciones óptimas para poder transitar en las carreteras" dijo el director del centro SICT.

Marco Antonio Figueroa, titular de Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) en Nayarit. Foto: Adonaí Durán

El funcionario enfatizó que estas medidas tienen la intención no sólo de que choferes se encuentren en regla con todos sus documentos, si no también salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos nayaritas, quienes a lo largo de los años no sólo han pedido el apoyo de las autoridades, sino que también han exigido un mejor desempeño de los choferes de autotransporte en la entidad.

Secretaría se encuentra vigilando sitios con más accidentes automovilísticos en las carreteras de la entidad

Por otra parte, dijo que están poniendo total atención en algunos puntos donde históricamente ocurren accidentes automovilísticos en la carretera federal 200 esto para evitar que este año se presenten eventos similares donde se tengan pérdidas humanas.

Los caminos en carreteras son los menos respetados y donde más accidentes ocurren. Foto: Adonaí Durán

"Sí, históricamente se presentan muchos accidentes en el tramo Compostela a las Varas, ahora que se pudo aperturar en este año el tramo pero de la autopista, ya redujimos con mucho los accidentes que teníamos en esa curva al salir de la autopista en el kilómetro 54. Vamos a estar vigilantes en la 200, vamos a estar vigilantes con la Guardia Nacional, la Secretaría de Movilidad, Policía Turística y Secretaría de Seguridad para garantizar mejores condiciones de seguridad para los usuarios" finalizó Figueroa Quiñones.

Accidentes automovilísticos en Nayarit reportan incremento sostenido

Los accidentes automovilísticos en Nayarit son una preocupación creciente debido al aumento del tráfico y las condiciones de las carreteras en el estado; la entidad cuenta con importantes vías de comunicación como la Carretera Federal 15, que conecta con otros estados del país, lo que genera un alto flujo de vehículos. Sin embargo, muchas de estas rutas presentan tramos sinuosos, en mal estado o mal señalizados, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Las causas principales de los accidentes incluyen el exceso de velocidad, el alcohol al volante, la falta de precaución, y el mal estado de las carreteras, especialmente en áreas rurales o alejadas de las principales ciudades.

Además, los accidentes afectan tanto a residentes como a turistas que visitan destinos como Riviera Nayarit, hasta el momento, las autoridades estatales y federales pese a que trabajan para mejorar la infraestructura vial, así como en campañas de concientización sobre seguridad vial, todavía no se presentan resultados significativos en la prevención y reducción de accidentes.

