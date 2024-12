Revelan la razón por la que Hannah Kobayashi viajaba a Nueva York pero terminó huyendo a México

Una nueva investigación, revelada por el medio Daily Mail, podría revelar las verdaderas razones por las que la fotógrafa Hannah Kobayashi pretendía viajar desde Hawái a la ciudad de Nueva York y terminó huyendo hacía México tras una escala en Los Ángeles, California. El reporte se dio a conocer después de que los familiares de la mujer anunciaron - la tarde del pasado miércoles 11 de diciembre - que la joven ya fue localizada con vida.

Según las indagatorias del medio de comunicación, Kobayashi salió de su casa en Hawái con intención de viajar a la ciudad de Nueva York, pero antes debía hacer una escala en Los Ángeles. En este sentido el diario Daily Mail asegura que la mujer no iba sola en ese vuelo, sino que viajaba en compañía de su supuesto marido, un hombre de nacionalidad argentina llamado Alan Cacace.

La investigación del medio de comunicación sugiere que Hannah Kobayashi se casó con Alan Cacace por un supuesto acuerdo monetario; supuestamente la mujer le daría la ciudadanía estadounidense al argentino, mientras que él le daría un pago monetario; por esta presunta razón, la fotógrafa y su pareja viajaban rumbo a Nueva York, para aparentemente tomarse fotografías y así convencer a las autoridades migratorias de que su matrimonio era genuino.

¿Por qué Hannah Kobayashi huyó a México?

Hannah no siguió su camino a Nueva York y huyó a México. Foto: @upuknews1

El citado medio de comunicación reveló que Cacace y Kobayashi se casaron en octubre del presente año en la playa Ho'okipa, en la costa norte de Maui, en Hawái. Aparentemente, el hombre argentino le había dado a la fotógrafa la cantidad de 15 mil dólares (cerca de 300 mil pesos mexicanos) con la promesa darla otra suma similar una vez que se le otorgarán los documentos de inmigración que le permitirán permanecer en Estados Unidos.

Sobre la investigación, ni los familiares de la mujer, ni las autoridades estadounidenses han confirmado esta versión. Únicamente la abogada de la familia se pronunció al respecto, días antes de que la mujer apareciera con vida. En aquella ocasión, la representante legal aseveró que la familia desconocía esta historia del presunto matrimonio falso, pero estas declaraciones se hicieron desde el pasado 4 de diciembre, pero tras la aparición de Kobayashi la familia ha pedido privacidad absoluta.

¿Qué dice la familia de Hannah Kobayashi?

Familia de la fotógrafa desaparecida pide privacidad tras anunciar que la encontraron con vida. Foto: @upuknews1

"Queremos recalcar que la familia no ha hecho pública ninguna información sobre un supuesto matrimonio porque no teníamos los hechos ni los documentos necesarios para verificar la legitimidad de esta información. La familia no ha confirmado la autenticidad de las imágenes ni la veracidad de la información proporcionada sobre un posible matrimonio secreto", escribió Sara Azari, abogada de la familia.

Se espera que en los próximos días las autoridades estadounidenses amplíen la información disponible sobre la desaparición de Kobayashi. Actualmente, se desconoce el lugar en el que fue encontrada la fotógrafa, por lo que no se sabe si ya se encuentra con sus seres queridos en Hawái, o si permanece en otro país de América Latina. De igual manera, no se sabe si las autoridades ya detuvieron al argentino que podría haber estado casado con la fotógrafa.

