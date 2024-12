Reubicarán a familias de la zona alta de Huajicori en Nayarit

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero informó que reubicarán a familias de la zona serrana de Huajicori, Nayarit hacia la zona baja, esto con el fin de garantizarles mejores condiciones de vida y puedan tener acceso a una mejor calidad en cuanto a servicios.

También manifestó su apoyo al presidente municipal de este municipio, Sergio Rangel, mencionando que se realizará un estudio para ubicar a estas familias con una construcción de viviendas, para que estas comunidades tengan acceso a todos los recursos.

“Y aquí le digo al presidente municipal de Huajicori, con el fin de que pudiera hacerse un estudio, y pudiéramos relocalizar a las comunidades de la parte alta hacia la parte baja, con la construcción de viviendas de carácter social, pero no dejar, para no echar mentiras, no dejar las viviendas de la parte alta, la gente que se quiera relocalizar tendrá el apoyo”, manifestó el mandatario nayarita.

El gobernador aseguró que se busca implementar un plan para que los habitantes de esta zona se encuentren mejor atendidos. FOTO: Chary Cambero

El lunes se presenta la propuesta para crear viviendas en la zona baja de Huajicori

Dijo que presentará a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el próximo lunes, una propuesta para que las viviendas se puedan construir en la parte baja de Huajicori.

De esta manera se busca que los habitantes salgan de la zona de riesgo. La propuesta, dijo, es de voluntad social y señaló que aunque no son muchas las viviendas para reubicar a las personas que están en zonas de riesgo, no es una situación provocada desde Nayarit, aunque repercute en la zona serrana que es bastante vulnerable.

Dotarían con viviendas de interés social a las personas de la entidad. FOTO: PNG Wing.

Entrarían en el programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum

Las viviendas en la zona baja de Huajicori podrían ser parte del millón de viviendas que comprometió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Señaló que recientemente la mandataria se comprometió a crear un millón de viviendas en su administración, tanto para el sector formal como para el sector social, en este programa podrían incluirse la construcción de estos hogares.

Sigue leyendo:

El programa de acompañamiento de la Policía Estatal en Nayarit está al servicio de todos los ciudadanos que lo requieran

Acusan a empresas abusivas de pedirle a los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro la mitad de sus sueldos