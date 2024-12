Elecciones del Poder Judicial serán un desastre, asegura el PRI

El recorte en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) condena al fracaso a la elección del Poder Judicial, aseguró el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

En una extensa conferencia de medios, el también senador priista, expuso que, no hay manera de organizar unos cómicos extraordinarios de manera exitosa, cuando quienes la impulsan, le recortan el dinero que se requiere para cumplir con las características que se determinaron en los cambios constitucionales.

“El tema del Poder Judicial no tiene ni pies ni cabeza, quieren a base de imposiciones de autoritarismo tratar de sacar un proceso que a todas luces ha quedado claro que es inviable, que no es factible y entonces esperar a ver cómo lo van a querer desarrollar. Creo que esos es inviable, que será un desastre”, comentó.

Acompañado de los coordinadores en el Senado, Manuel Añorve y en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, entre otros legisladores, “Alito” Moreno confirmó que hay en puerta una reforma político electoral, en la que podrían utilizar este proceso para desbaratar al máximo órgano electoral y apoderarse del INE.

Morena volvió a darle la espalda a los mexicanos: con una Cámara de Diputados prácticamente vacía y sin un debate real, aprobaron un presupuesto que recorta recursos esenciales para la salud, la seguridad, la educación, el agua, las carreteras y el medio ambiente.



"Alito" Moreno critica recorte al INE

“¿Qué es lo creo que puede suceder en esta narrativa falsa y mentirosa de Morena? A lo mejor lo que quieren de fondo, no porque tenga una bola de cristal, es que la elección del Poder Judicial fracase y no se haga para que digan que el INE no sirve y que no pudo hacer la elección, y luego pretende su desaparición y controlar el órgano electoral”, expuso.

Puntualizó que darán la batalla para defender a los órganos autónomos y la autonomía de jueces, magistrados y ministros para que haya una justicia pronta y expedita, por lo que propuso trabajar en impulsar un sistema nacional judicial que ayude y resuelva los temas que se presentan en este ámbito.

Por lo pronto planteó que en el 2027, se debe armar un gran bloque opositor para combatir a Morena, porque reconoció que solos, los actuales partidos de oposición, y los que se conformen en el futuro, no podrán enfrentar al Partido Oficialista de Morena.

