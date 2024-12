Celebran misas en memoria de cuatro trabajadores que murieron en incendio de Benito Juárez

Los trabajadores de la alcaldía Benito Juárez celebraron diversas misas en conmemoración del 493 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México y en memoria de cuatro compañeros fallecidos en el incendio del estacionamiento del Deportivo Benito Juárez.

En la homilía celebrada en el campamento de alumbrado público, se congregaron trabajadores de diferentes áreas para expresar su apoyo a los familiares de los compañeros fallecidos. El alcalde, Luis Mendoza participó en la misa y afirmó que más allá de ser un funcionario es un miembro más de la plantilla laboral.

“Yo no vengo aquí como político, no vengo como alcalde, sé que tengo la figura, pero hoy vengo como uno más porque sí me duele, ayer estuve ahí, queriendo apoyar de primera mano, sin estorbar, pero, lo viví, lo viví el esfuerzo de mucha gente, de muchos compañeros que se rifaron la vida también por querer rescatar a los amigos. Hicimos lo imposible en el momento, conté con el apoyo del Gobierno de la Ciudad, conté con el apoyo de varios alcaldes que me hicieron favor y lo único que puedo decirles es que mi más sentido pésame para todos”, puntualizó.