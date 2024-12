Elena Gouliakova: Así patinaba la campeona mundial rusa que ahora vive en las calles de Monterrey | VIDEO

El caso de la patinadora artística Elena Gouliakova es uno de los más sorprendentes en el mundo del deporte. La mujer, originaria de Rusia, se consolidó como campeona mundial en diversas competencias; sin embargo, luego de que anunció su retiro estuvo fuera del ojo público, hasta que se le volvió a ver en 2020 deambulando por calles del estado de Monterrey en México, pidiendo limosna y viviendo de la caridad de las personas.

La patinadora fue fotografiada en calles del centro de Monterrey. En ese entonces su identidad era desconocida, pero decenas de internautas rápidamente descubrieron que la mujer era una exitosa patinadora que había triunfado en su país natal Rusia. Hasta ahora, se desconocen las causas por las que Elena Gouliakova terminó viviendo en las calles del país, pero su caso es - sin duda alguna - uno de los más sorprendentes y que mayor intriga han causado.

Pese a que fue hace cuatro años cuando se vio a Elena Gouliakova viviendo en calles de Monterrey, recientemente se han viralizado nuevos videos de la mujer, donde se le ve en el centro de la ciudad pidiendo caridad. Aunado a las fotografías de la deportista, se dio a conocer - a través de YouTube - una de las participaciones más destacadas de la atleta, con la que consiguió más de 16,00 puntos de los jueces de aquella competencia.

En su presentación, que recientemente se hizo viral, se ve a Elena Gouliakova con un vestuario color rojo, mientras realiza una elaborada presentación al ritmo de la canción "Whenever, wherever" de la famosa cantante colombiana Shakira. Según el usuario que compartió la grabación, el clip fue tomado el 18 de marzo del año 2003. No obstante, se desconoce cuál era el evento donde participaba la deportista, así como la edad que tenía.

Tras darse a conocer la grabación, decenas de personas - principalmente habitantes de Monterrey - se han visto conmocionadas por la situación actual que enfrenta la patinadora, pues actualmente se le ve muy deteriorada. En este sentido, las personas han exhortado a que en caso de encontrarla deambulando por las calles se le brinde un apoyo, ya sea económico o comida.

¿Qué le pasó a Elena Gouliakova?

Hasta ahora se desconocen las causas por las que la deportista abandonó el patinaje artístico y terminó viviendo de la caridad. Sin embargo, en redes sociales se ha comentado que Elena Gouliakova padece de enfermedades mentales, mismas que habrían iniciado desde 2006. Aparentemente, debido a su salud mental, su entonces pareja - un hombre identificado solo como Nikolay - la habría abandonado, hecho que llevó a la mujer a sufrir una fuerte depresión.

Según medios locales, Gouliakova habría abandonado su carrera debido a sus afecciones mentales, mismas que la habrían motivado a viajar a México. En el país, la mujer se estableció en el estado de Monterrey y comenzó a vivir en las calles. Algunos medios aseguran que la patinadora estuvo recluida en el área psiquiátrica del Penal de Topo Chico durante el año 2016, pero aparentemente recuperó su libertad y regresó a vivir a las calles.

