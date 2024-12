Captan momento EXACTO en que explota camioneta que transportaba peregrinos en la México-Pachuca | VIDEO

La tarde de este martes 10 de diciembre se registró una explosión de pirotecnia en la carretera federal México-Pachuca, a la altura del poblado de Ozumbilla, en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. El incidente ocurrió cuando un grupo de peregrinos que se dirigían a la Basílica de Guadalupe, provenientes de Tizayuca, Hidalgo, transportaba pirotecnia en la parte trasera de una camioneta.

La explosión dejó a dos personas lesionadas: una bebé de 9 meses y un joven de 19 años. Ambos fueron atendidos de inmediato por paramédicos del programa Mejor Gobierno Tecámac 22-24, quienes proporcionaron los primeros auxilios en el lugar. Afortunadamente, los dos heridos no requirieron ser trasladados a un hospital, ya que las lesiones no fueron de gravedad.

El incidente ocurrió durante la peregrinación anual hacia la Basílica de Guadalupe, una tradición que moviliza a miles de personas cada diciembre, las autoridades locales y los servicios de emergencia actuaron rápidamente para controlar la situación y garantizar la seguridad de los involucrados.

La explosión de pirotecnia, aunque aún se desconocen las causas exactas, subraya los riesgos asociados con el uso de fuegos artificiales durante festividades populares, lo que podría llevar a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en futuras celebraciones.

Créditos: Archivo El Heraldo de México

¿Por qué puede explotar un carro?

Un automóvil en general no puede explotar en el sentido convencional, ya que la gasolina en su estado líquido solo arde, no explota. El peligro surge cuando los vapores de gasolina entran en contacto con una chispa o una superficie caliente, para prevenir esto, los fabricantes de vehículos diseñan cuidadosamente el sistema de combustible, asegurándose de que no haya acumulación de gases ni contacto con partes eléctricas o zonas calientes que pudieran desencadenar una ignición.

Es muy extraño que un automóvil explote

Créditos: Archivo El Heraldo de México

En los vehículos que funcionan con gasolina, las probabilidades de una explosión son extremadamente remotas, ya que los sistemas de seguridad están diseñados para evitar cualquier acumulación de vapores peligrosos. Sin embargo, el riesgo aumenta en los autos que utilizan gas LP (propano) como combustible, ya que este gas es mucho más volátil. El gas LP se encuentra en estado gaseoso a presión y, en caso de una fuga o una falla en el sistema, puede mezclarse con el aire y formar una mezcla explosiva.

