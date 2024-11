"No hubo ningún delito aquí": Marilyn Cote se defiende tras suspensión de Cofepris

Luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) suspendiera el servicio en el centro "Neuropsychology: Clinic", por usurpación de funciones y "graves irregularidades", la presunta médica Marilyn Cote quien ha sido exhibida como una falsa psiquiatra en Puebla se defendió tras la colocación de sellos de clausura.

Al salir de la clínica que ella fundó donde había atendido a decenas de pacientes que la denunciaron por no contar con los títulos que presumía en sus redes y tarjetas de presentación, narró que no cerraron el lugar y no había alguna comisión del delito.

"Ellos no cerraron el consultorio, simplemente nos instaron a presentar toda la documentación", señaló Cote con seguridad portando una bata blanca y con un tono serio.

Este sábado 9 de noviembre la Cofepris decidió suspender las actividades del consultorio1706 ubicado en la Torre II, Piso 17 de las Torres Médicas Angelópolis, en el estado de Puebla por el escándalo mediático y la serie de denuncias por los riesgos a la salud al medicar y enviar falsos diagnósticos.

"Yo cuento con todos los títulos que presentaré con la autoridad y de los cuales tienen conocimiento y que son totalmente reales y totalmente conclusables", expuso sobre el cierre tras las quejas.

Ella insistió en que "no hubo ningún delito" en su consultorio, la llegada de Cofepris o investigación que se lleva a cabo se dio para atender la "sarta de quejas" que han surgido por su trabajo. Añadió que hay un derecho de credibilidad a la comunidad. "No hubo ningún inconveniente", enfatizó

¿Por qué cerraron el consultorio de Marilyn Cote?

Derivado de diversas denuncias respecto de la atención médica que se brinda en el establecimiento "Neuropsychology: Clinic Marilyn Cote", esta autoridad sanitaria trabaja en conjunto con la Secretaría de Salud de Puebla, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), para clausurar definitivamente dicho establecimiento por incurrir en irregularidades graves en su operación.

Los días 6 y 7 de noviembre, personal de la DPRIS constató durante visitas de verificación que dicho establecimiento no contaba con aviso de funcionamiento, licencia sanitaria, ni la certificación académica del personal y que es necesaria para llevar a cabo los servicios que ofrece, por lo que funcionarios colocaron sellos de suspensión para impedir el acceso y con ello mitigar riesgos a la población.

