Próxima semana pedirá Cabildo de Tampico se apruebe proyecto de cámaras en cementerios

En la siguiente reunión de la Comisión de Cementerios Municipales del Cabildo de Tampico se hará la propuesta de petición al Ayuntamiento para que se coloquen cámaras de videovigilancia en los Cementerios Municipales de la ciudad, así lo manifestó el regidor Martín Castellanos Castelán.

Dijo que desafortunadamente no se pueden contratar veladores para los tres camposantos, pues actualmente sólo hay uno, por unidad, es así que la mejor opción sería la adquisición de este equipo tecnológico para la vigilancia de todo lo que ocurre en los tres recintos municipales.

Sobre la denuncia por el robo de la lápida de la tumba de José Calderón Torres Pepito El Terrestre, dijo que aún no conoce si se presentó la querella, ya que la Secretaría del Ayuntamiento no les ha informado oficialmente si ya se hizo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero habrá de insistir que se le dé seguimiento.

"Lo ideal sería que pusieran cámaras, sí, cámaras de circuito cerrado, y a través de la computadora estar viendo ahí los movimientos que se hacen y dar con la persona que está siendo ese movimiento (de sustracción de adornos en las tumbas), hay dos veladores en el cementerio de la avenida Hidalgo, hay dos veladores pero siento que no están haciendo bien su trabajo o es muy grande el cementerio, pero también no podemos vigilar el cementerio particular que está pegado al municipal, por eso sí es importante poner las cámaras de vigilancia", precisó.