Es constitucional y tenemos que seguir, dice INE tras determinación de la SCJN

El Instituto Nacional Electoral (INE) seguirá con el proceso de la elección extraordinaria del Poder Judicial, pues es constitucional y no ha sido invalidada por ningún tribunal, enfatizó la consejera general, Claudia Zavala.

Luego de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se indicó que reforma judicial sigue en pie, la consejera declaró que el INE tiene que ser cuidadoso con las suspensiones que siguen vigentes en casos particulares porque son hechos por jueces constitucionales.

La Corte indicó que reforma judicial sigue. Foto: X/SCJN

"Tenemos que cumplir con esa reforma", dice Claudia Zavala

“Sigue una reforma que es vigente en la Constitución y nosotros tenemos que cumplir con esa reforma porque no ha sido invalidada. No ha sido invalidada por ningún tribunal y nosotros tenemos que dar continuidad, pero cuidando este aspecto de los juicios de amparo que también son jueces constitucionales y que tienen personas en particular pidiendo el amparo y protección de la justicia. Por eso les digo que debe de ser un análisis muy particular, muy cuidadoso de cuáles son los efectos y qué tiene que hacer el INE en cada uno de los casos”, resaltó.

En tanto, la consejera general Rita Bell dijo que tras la determinación de la SCJN, el INE tiene la intención de empezar con los trabajos y con la organización de la elección de juzgadores que se llevará a cabo en el año 2025.

“Ya vimos lo que sucedió el día de ayer, nosotros también hemos estado con esta intención de empezar también los trabajos y por supuesto nos tenemos que organizar y comenzar a ver cómo comenzamos a hacer todo el desarrollo de este proceso”, manifestó.

Sobre las multas que impuso un juez federal de Colima a todos los integrantes del Consejo General por supuestamente no acatar la suspensión de la elección judicial, ambas consejeras informaron que hasta el momento no han sido notificadas y enfatizaron en que irán por las vías legales, pues el INE sí cumplió y actuó correctamente.

“Si paramos nosotros. Hay que ver cuáles son las razones por las que, en su caso, primero que nos notifiquen, revisar la resolución y en su caso impugnar porque sí el Consejo General no actuó”, dijo Zavala.

Además, Rita Bell, comentó “Vamos a ir por las vías legales a que se revise todo lo que nosotros hagamos con fundamento en la norma y eso lo tendremos que revisar también con los procedimientos que corresponden”.

Finalmente, al ser cuestionadas sobre el desacuerdo de la presidenta Claudia Sheinbaum del presupuesto precautorio asignado a la elección de jueces, ministros y magistrados, ambas consejeras coincidieron en que este podría incrementar o disminuir, puesto que el INE necesita ver detenidamente cuáles son los materiales que se van a adquirir y necesitar.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum buscaba darle la vuelta a fallo de la Corte sobre reforma judicial con "Plan D"

Corte discute la reforma judicial: sigue EN VIVO las manifestaciones hoy 5 de noviembre