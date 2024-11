Día de Acción de Gracias; ¿Costco, Walmart y Home Depot abrirán HOY, jueves 28 de noviembre?

El Día de Acción de Gracias está aquí y las familias de Estados Unidos se preparan para la tradicional cena, que usualmente está acompañada de un pavo asado, puré de papa, salsa de arándano, mac and cheese y pay de calabaza. Por tal motivo, varias familias previnieron sus recetas y compraron los ingredientes varios días antes, para evitar tener complicaciones ante el cierre de varios de los negocios.

La tradición se ha extendido hasta a territorio mexicano, en donde varios restaurantes utilizan la fecha para ofrecer menú basado en las reconocidas recetas. En ambos países, las tiendas modifican sus horarios con razón de la tradicional cena, por lo que si no has comprado lo que necesitas, esta información te interesa.



FOTO: Especial

¿Cuáles tiendas estarán abiertas durante el Día de Acción de Gracias?

Las siguientes tiendas modificaron su horario para permitir a sus trabajador disfrutar del Día de Acción de Gracias junto a sus familias.

Home Depot: Abrirán hasta las 6 am del viernes

Costco: Abrirán hasta las 6 am del viernes

Target: hasta las 6 am del viernes

Walmart: hasta las 6 am del viernes

Kolh´s: Hasta las 5 am del vierne

Best Buy: Abrirán hasta las 6 am del viernes

Sam´s Club: Hasta el viernes.

Ikea: Hasta las 10 am del viernes.

Norstorm: Hasta el viernes

Tiendas cerradas durante el Día de Acción de Gracias

Ashley Furniture

Century 21

Calvin Klein

Crate and Barrel

DICK´S Sporting Goods

Forever 21

JCPenney

Marshalls

Michales

Walgreens

