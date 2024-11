Ante las amenazas del virtual presidente de Estados Unidos, Donald Trump de imponer aranceles de 25 por ciento a productos mexicanos, PAN y PRI, señalan que el Gobierno de Claudia Sheinbaum debe mostrar sus buenos oficios diplomáticos.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Noemí Luna indicó que cierran filas con el Gobierno Federal, aunque sostuvo que la respuesta a la advertencia de Trump hecha en una misiva, es errónea.

"Sí, hay que defender el país porque a nadie nos conviene que la economía de México caiga; sin embargo, ahí es donde debe hacer gala los buenos oficios diplomáticos, y todo es consecuencia de las pésimas reformas constitucionales y de la mala directriz del Gobierno Federal ", aseveró.

Pide que Sheinbaum se reúna con Trump

Luna Ayala, expresó que Claudia Sheinbaum debió reunirse inmediatamente con el presidente electo de Estados Unidos y dejar certezas de que el T-MEC puede seguir “y no se ha dado, ha habido una soberbia extrema de la Presidenta y del Gobierno".

Noemí Luna detalla la advertencia de Trump Foto: Archivo

En tanto, Rubén Moreira, coordinador del PRI, indicó que ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al Gobierno Federal mexicano le va a hacer falta un gran ejercicio de diplomacia para negociar, ya que llegará con un Estado debilitado, por el desmantelamiento de sus instituciones.

Alertó que Estados Unidos y Canadá negociarán a partir de sus intereses, “el gobierno mexicano debería construir fortalezas para negociar en mejores circunstancias”.

“El día que Estados Unidos, Canadá o México sientan que no hay ganancia en un convenio, lo rompen, para que haya ganancia tienen que haber fortalezas, pero a este gobierno no le gustan las fortalezas, a este gobierno le gusta el pleito”, expresó.

Moreira Valdez precisó que en el país “no hay infraestructura en el norte, no hay electricidad barata, no hay agua suficiente, se cerraron en el mundo las oficinas de ProMéxico, no tenemos expertos en el área ni de relaciones exteriores, ni de economía”, y resaltó el desmantelamiento del Poder Judicial, los órganos autónomos, y que amenazan con no invertir en educación, por lo que “hicieron todo lo necesario para estar en problemas”.

Con información de Víctor Ortega.

