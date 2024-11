Rosa Icela Rodríguez llama a integrantes de la 4T a no caer en prácticas de corrupción y actuar con humildad

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez hizo un llamado a los integrantes de la Cuarta Transformación de los tres órdenes de gobierno e integrantes del poder legislativo a no caer en prácticas de corrupción y actuar con humildad.

“De forma permanente, estamos llamando a las compañeras y los compañeros de los distintos niveles de gobiernos, a los integrantes del legislativo, a no caer en prácticas de corrupción, actuar con humildad, sin demagogias, ni mentiras. Estamos en contra del desdén, y de la indiferencia”, afirmó.

En su participación en la capacitación especial “La Consolidación del Humanismo Mexicano en el Buen Gobierno de la Cuarta Transformación” dirigido a los militantes y simpatizantes de Morena, la responsable de la política interna reiteró que no se pactará con el crimen organizado.

“Nosotros lo hemos dicho antes y lo repetimos ahora, no tenemos pactos con criminales, ni criminales, estamos del lado correcto, del lado del pueblo, si nos mantenemos así, si actuamos como es debido, este nuevo régimen va a permanecer, pero si perdemos la cordura, y no atendemos a la gente, o si caemos en privilegios y en frivolidades, se perderá todo lo que se anheló, y por lo que se anheló”, afirmó.

México está destinado a la transformación con bienestar y paz, afirma Rosa Icela

En la sesión en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, la secretaria Rosa Icela Rodríguez señaló que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está bien definido y no hay titubeos.

“En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tenemos claridad, hay rumbo, directriz, y filosofía, no hay zigzagueo, porque tenemos un proyecto de país con metas y objetivos claros. Esto es lo que nos da la certeza de que México no está condenado a la pobreza, no está condenado a la desigualdad, a la injusticia, y a la corrupción. México está destinado a la transformación con bienestar y paz”, indicó.

La atención a pobreza, la violencia, la desigualdad y la exclusión son las prioridades del gobierno de México

Rosa Icela Rodríguez aseguró que la atención social de las causas que generan la pobreza, la violencia, la desigualdad y la exclusión se convirtieron en prioridades del primer gobierno humanista de México.

“Las necesidades de los que menos tienen, por encima de todo, el cambio de régimen se tradujo en beneficios para los pobres, mejores servicios de salud, más apoyo a la educación, mayor empleo, el mejoramiento del salario mínimo de los trabajadores, mayores inversiones directas, inversiones importantes obras de infraestructura, una baja en la incidencia delictiva, una reducción simultánea de la tasa de víctimas de delitos, una reducción en el porcentaje de pobreza en 27 entidades entre 2018 y 2022, y también se experimentaron cambios profundos como una disminución en la percepción de inseguridad en el país, una mayor confianza de la población en el gobierno federal, y actualmente los periodistas pueden hablar sin censura”, precisó.

