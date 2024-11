"Mi hijo también vale": protestan madres de desaparecidos en Pátzcuaro; el caso de Baldemar Tariácuir moviliza familias

Familiares de personas desaparecidas en la región lacustre de Michoacán, protestaron en el centro de la ciudad de Pátzcuaro, para exigir a las autoridades que localicen a las víctimas. Luego de que la mañana del jueves, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) diera a conocer la localización a salvo de Baldemar Tariácuri Hernández, empresario privado de la libertad el pasado lunes, familias denunciaron también ser víctimas de la desaparición de algún familiar, por lo que solicitaron a los gobiernos estatal y federal que se trabaje para dar con su paradero.

“Pido que me lo regresen, no me han dicho nada, la fiscalía si va pero no me han dado noticias de mi hijo, les he pedido que por favor me ayuden a encontrar a mi hijo, no tengo dinero pero yo sé que mi hijo también vale . No quiero culpables nada más quiero que me regresen a mi hijo. Me quitaron la mitad de mi corazón”, compartió Marisela Evaristo, madre de Miguel Ángel López Evaristo, joven de 20 años desaparecido el pasado domingo en Pátzcuaro.

Pegan pancartas de las víctimas desaparecidas en Pátzcuaro

FOTO: Charbell Lucio

Los manifestantes, en su mayoría mujeres, colocaron los rostros y fichas de búsqueda de sus seres queridos no localizados, sobre las láminas que bordean la construcción del nuevo mercado municipal. La señora Elena Jaqueline, también busca a su hijo, desaparecido el 28 de octubre, quien dice, fue privado de la libertad durante una fiesta patronal en la localidad de San Pedro Pareo.

Piden ayuda al Gobierno de Michoacán para encontrar a sus familiares desaparecidos

“Pido ayuda para que lo encuentren como sea, vivo o muerto, como caiga, pero que me lo entreguen”, dijo esperanzada la madre de Lorenzo Alejandro, de 19 años de edad.

Las familias no se rinden en la búsqueda de sus seres queridos

FOTO: Charbell Lucio

Luego de la privación de la libertad de Baldemar Tariácuri, en redes sociales y durante las protestas de comerciantes que exigían la aparición del empresario, ciudadanos denunciaron que su caso no era el único, pues hay diversos reportes sobre desapariciones en distintos municipios de la ribera del Lago de Pátzcuaro, e incluso se acercaron a funcionarios de la SSP para pedir su apoyo.

