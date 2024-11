Familiares de Carlos Baquedano dan plazo a Armada para hallarlo en el Golfo de México; hay denuncia penal por desaparición

Familiares de Carlos Jesús Baquedano Pérez, integrante de la tripulación del barco pesquero Roque Rojas I, nuevamente encabezaron una rueda de prensa para exigir el regreso de sus familiares, pues siguen insistiendo que las autoridades de la Secretaría de Marina-Armada de México no los están buscando, dándoles hasta un plazo de 12 horas para que aparezca el navío pesquero, pues ellos sin la ayuda de las capitanías de Tampico y Matamoros han hallado presuntas pertenencias de la tripulación, así lo sostuvo la señora Yazmín Pérez Esparza.

Acompañada del abogado Luis José Lárraga Piñones y de José Roberto, hermano de Carlos Jesús Baquedano Pérez, la señora Yazmín Pérez Esparza declaró que no tienen claras pruebas de la Armada de México de que se ha realizado una búsqueda de los pescadores, pese a que los mandos de la Secretaría de Marina les han mostrado fotografías de esa supuesta pesquisa.

La familia ya envío una carta a la presidenta de México Claudia Sheinbaum para que intervenga en la búsqueda de los familiares, pues las de Tamaulipas, insistieron, no las están buscando.

"Cinco vidas que se perdieron, entre ellas está mi muchacho, tenía 27 años apenas él, ¿por qué no los buscan?, que nos den una solución, ¿por qué la Marina no ha hecho nada?, no lo quieren buscar, no buscan, no buscan donde debe de ser, yo le pido a la capitana (Marysol Esparza Aguinaga), de aquí, que quiero a mi hijo con vida, quiero a mi hijo con vida, y le doy no 24 (horas), ellos ya se pasaron 17 días y no han hecho nada, quiero 12 horas para que me traigan el barco aquí, que lo busquen, y quiero a mi hijo con vida", precisó.