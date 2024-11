Madres buscadoras aprenden las técnicas que ninguna debería saber

María Teresa Molina, directora del colectivo Buscando tus Pasos A.C. en Reynosa, lleva 12 años buscando a su hijo, Daniel Alejandro Clemente Molina, desaparecido en 2012. Aquella noche, él y otros cuatro jóvenes fueron secuestrados. Desde entonces, su lucha no ha cesado.

Con varillas para detectar irregularidades en el terreno y con la habilidad de identificar huesos humanos al tacto, Teresa y otras madres han aprendido técnicas forenses que la tragedia les impuso. El sufrimiento es doble, pues en caso de cumplir su objetivo, las madres que participan en estas búsquedas habrán confirmado la muerte de sus seres queridos, si fallan, la incertidumbre de saber qué pasó con ellos continuará.

“El número de desaparecidos no disminuye, sigue creciendo. ¿Dónde está el apoyo del gobierno para nosotros?”, cuestiona Molina, señalando la indiferencia oficial hacia los colectivos.

Han dedicado varios años de su vida para tratar de encontrar a sus seres queridos. FOTO: Carlos Juárez.

Las madres buscadoras no cesan su labor, pese al dolor que significa

La búsqueda de Daniel y miles más es una herida abierta que exige justicia y respuestas, por lo que las madres buscadoras estuvieron en la ciudad de Altamira participando en una expedición.

Manifestó que ya han realizado varias en todo el estado e incluso han encontrado varias fosas clandestinas a lo largo del territorio nacional.

Aunque también, Teresa reconoció que hace poco localizó a un joven que llevaba 12 años desaparecido; estaba en Monterrey y había sido secuestrado en Tijuana. Es por ello que ella, al igual que muchas mujeres tienen la esperanza de encontrar a sus hijos e hijas.

La señora María Teresa ha buscado durante años a su hijo. FOTO: Carlos Juárez

¿Cuántas personas han desaparecido en México?

Pese a que Karla Quintana, excomisionada de Búsqueda del gobierno de México dijo en 2023 que había 126 mil personas sin ser localizadas, la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien presidía el país entonces, declaró que la cifra no correspondía a la realidad, debido a que había miles de mexicanos que habían regresado a sus hogares o estaban en otros sitios, pero que no habían sido notificados a las autoridades.

En mayo de 2024, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) dio a conocer que el total de gente no localizable era de 48 mil 870 víctimas que no habían podido regresar a sus hogares.

Tras el último censo que realizó el gobierno de AMLO se determinó que 20 mil 193 desaparecidos y desaparecidas habían sido localizados y que incluso 191 estaban en algún centro de reclusión.

