Migrantes aceleran viaje a EU y algunos se quedarán en Tabasco por victoria de Trump

En la ciudad de Villahermosa Tabasco algunos grupos de migrantes han desistido de continuar su viaje a los Estados Unidos de Norteamerica luego de la victoria de Donald Trump. Varios migrantes consultados en el Albergue ‘Amparito’ en Villahermosa Tabasco, informaron que ante las amenazas de Donald Trump de expulsar migrantes y cerrar fronteras, ya no van a viajar a los Estados Unidos y en su lugar se quedarán en México.

Una de las jóvenes consultadas, Neidy López comentó que en su caso, su familia estaba tratando de llegar a Estados Unidos de forma legal pero ahora, ya no viajarán si no buscarán una estancia legal en México.Por otra parte, el joven Daniel quien es originario de Venezuela, comentó que ya no buscará llegar a Estados Unidos y en su lugar, buscará llegar a Panamá o Costa Rica.

Sin embargo, otros grupos numerosos de migrantes están acelerando su paso para llegar lo antes posible a la frontera norte de México y cruzar a Estados Unidos antes de la toma de posesión de Donald Trump.

No todos los migrantes han decidido quedarse en territorio mexicano

FOTO: Especial

Migrantes buscan regresar cuanto antes a EU

Al respecto, el subdirector del Albergue Amparito en Villahermosa, Josué Leal informó que los grupos grandes de migrantes están buscando acelerar su marcha para poder ingresar lo antes posible a Estados Unidos. Incluso, el activista comentó que en los últimos meses, el Albergue Amparito ha recibido migrantes de medio oriente y África, de países como Irak, Afganistán, El Congo y Gana.

Migrantes apresuran su trayecto

FOTO: Especial

Sigue leyendo:

¿Quieres trabajar en PEMEX? Estos son los requisitos que solicitan y las vacantes disponibles

Pensión Mujeres Bienestar: esta es la última FECHA para registrarse al apoyo económico

edg