Propone el PRI declarar la lengua maya, lengua oficial de Yucatán

Con un emotivo mensaje sobre la importancia de que la lengua maya resuene en el Congreso del Estado, la diputada del PRI, Rosana Couoh Chan, presentó una iniciativa para declarar esta lengua materna como la oficial de Yucatán y que, de esta manera, cada vez más personas puedan hablarla en el futuro.

La legisladora señaló que se siente orgullosa de subirse a la máxima Tribuna de la entidad para presentar sus reformas en lengua maya, porque de esta manera representa a los pobladores indígenas que necesitan que sus demandas se resuelvan, pero sobre todo, que sean escuchados y respetados.

“Cuando externo mi sentir en mi lengua, me siento plena, porque durante mi campaña, caminatas y hasta la fecha, la gente me pide que hable maya. Mi lengua maya tiene la misma validez que el español y mi gente me pide mi voz. ¡Yo estoy aquí por mi gente y mi gente necesita que yo hable en maya!”, exclamó.