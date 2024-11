Claudia Sheinbaum advierte sobre las "salidas alternativas" de la prisión preventiva

Con la discusión de la prisión preventiva oficiosa, en el artículo 19, en el Poder Legislativo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en estos casos siempre hay salidas alternativas. En la Mañanera del Pueblo del 13 de noviembre, la mandataria enfatizó que para buscar soluciones debe haber un juez o jueza honesta en la atención del caso.

“El que haya la prisión preventiva oficiosa no quiere decir que el Juez, sin pruebas, lleva a alguien a prisión, la Fiscalía tiene que aportar pruebas, lo que ya no depende del juez en algunos delitos es si hay prisión o no hay prisión, una vez que han sido presentadas las pruebas y que el presunto delincuente tiene derecho a presentar las suyas.

“Tiene que haber pruebas para hacer la carpeta de investigación, no se puede hacer una carpeta de investigación sin pruebas, por eso hay un sistema penal acusatorio y la Fiscalía tiene su tarea, los jueces tienen su tarea, obviamente tiene que ser un juez o jueza honesto u honesta, no otorga una orden de aprehensión si no se presentan las pruebas en la carpeta de investigación, pero las salidas alternativas siempre existen para diversos delitos”, sostuvo en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Diputados analizan reforma al artículo 19

Esta semana el Pleno de la Cámara de Diputados analiza y, en su caso, aprueba la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir los delitos de extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal, contrabando, comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o falsas, así como fabricación, comercialización, transportación, importación y exportación de drogas sintéticas, como tipos penales en los cuales se debe aplicar la prisión preventiva.

