Alejandra Spitalier refrenda su apoyo a la reforma Judicial: "Va a mejorar la sensación de justicia a nivel social"

Si bien la reforma de Supremacía Constitucional causó polémica en algunos grupos políticos, principalmente en el bloque de oposición, la mayoría ciudadana avaló la propuesta que fue impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y aprobada por el Congreso de la Unión, así lo indica la encuesta Question Mark Estudios de Opinión en alianza con Heraldo Media Group.

Para profundizar en la aceptación y apoyo ciudadano que la reforma de Supremacía Constitucional tiene dentro del pueblo mexicano, Alejandra Spitalier, en entrevista exclusiva para el Heraldo Radio, aseguró que, estos esfuerzos solo tienen un objetivo dentro del desarrollo político y es fortalecer la Constitución para que se convierta en "Una norma vinculante".

“Me parece que estas encuestas nos dicen mucho de como e está recibiendo la ciudadanía estos esfuerzos desde los poderes de la union para que la constitución sea una norma vinculante, sea vigente y no vuelvan a tener un intento de modificarla sin tener atribuciones para ellos", expresó Alejandra Spitalier

Durante el programa de Adriana Delgado, "El Dedo en la Llaga", la abogada constitucionalista y secretaria general de la presidencia de la Suprema Corte De Justicia de la Nación de 2019 a 2023, recalcó que los resultados de dicho ejercicio de opinión, reflejan la confianza que tiene la ciudadanía por las acciones de gobierno de Claudia Sheinbaum.

De igual forma, Alejandra Spitalier, también comentó sobre el momento histórico que se vive en México de cara a las próximas elecciones de jueces, ministros y magistrados el Poder Judicial, esto tras la consumación de la reforma Judicial que culminará en un proceso electoral el próximo junio de 2025.

“Es algo que va a mejorar en esta sensación de justicia a nivel social, es un proceso inédito el éxito del mismo dependerá de la participación ciudadana que tenga”, expresó la experta jurídica, quién también criticó el proceso jurídico que existía en el país previo a la iniciativa constitucional.

Spitalier señaló que si bien existía una carrera judicial y diversos procesos para llegar a los puestos más altos en materia de impartición de justicia en México, el proceso presentaba corrupción.

Finalmente, la abogada constitucionalista explicó la carrera judicial se mantendrá vigente en el desarrollo de personas juzgadoras y ahora será un atributo más demostrar a los votantes el compromiso que se tiene por el desarrollo de justicia, además, hizo hincapié en que previamente, la carrera judicial tampoco era un requisito indispensable.

"Yo no veo que la carrera judicial se merme o se quite de tajo. Los ministros de la corte no necesitaban tener una carrera judicial para llegar en la terna. (La reforma Judicial), Es simplemente un parteaguas”