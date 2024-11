Temen problema sanitario locatarios del Mercado de Tampico por invasión de mapaches

Los comerciantes del Mercado Municipal de Tampico, principalmente los que están dedicados a la preparación de alimentos, están temerosos que una plaga de mapaches pueda causarles un problema mayor de salud, luego que han sido vistos ejemplares de dicha especie en los alrededores y dentro del inmueble, así lo manifestó la presidenta de Locatarios Unidos por los Mercados de Tampico Gloria Zubieta Sánchez.

Dijo que esta problemática se veía venir luego que en la zona de bodegas del sector, es decir, en los locales adyacentes a la calle Héroe de Nacozari, se dejan regados restos de verduras y frutas al acabar la jornada laboral que conforme llega la noche las manadas de mapaches se aglomeran para comérselos.

Con esto, ahora que están dentro del Mercado Municipal los comerciantes alzaron la voz de alerta e hicieron de conocimiento del administrador Alejandro Gutiérrez Guerra de la problemática, situación que se va a atender, aunque consideraron que es urgente se intervenga para evitar que esto se convierta en un problema sanitario que afecte a los oferentes.

"Desafortunadamente en el Mercado no todos los locales tienen techo y esto es lo que ocasiona que el animal busque y entre a ciertos locales, ya está enterado el administrador del mercado, bueno pues que vengan las autoridades correspondientes tanto de Mercados como Protección Civil, y tratar de controlar esta plaga, desafortunadamente no se puede controlar (la plaga), pero sí se puede evitar que cause un problema de salud", completó.