Siguen abiertas las heridas en Ocosingo tras el asesinato del padre Marcelo: exigen justicia y paz en Chiapas

Este fin de semana fieles católicos peregrinaron para pedir justicia tras el asesinato del padre Marcelo Pérez ocurrido el 20 de octubre y también para que haya paz en Chiapas. Los grupos religiosos aseguran que las autoridades han sido rebasadas, por lo que es necesario actuar para evitar que los crímenes se recrudezcan en la entidad.

Miembros de la Parroquia de San Jacinto de Polonia convocaron a la población que quisiera sumarse al reclamo por una vida lejos de la violencia. Al lugar llegaron aproximadamente tres mil personas, quienes se sumaron con cartulinas y lonas. En estas, se mostraron imágenes de la Virgen de Guadalupe acompañada de la oración de la paz; en otras se vio la foto del padre Marcelo Pérez junto con mensajes que exigen justicia.

Participaron católicos de la región Selva y de las comunidades tzeltales y ataviados de blanco caminaron por las calles de Ocosingo encabezado por el padre Eduardo Cobián. Peregrinaron hasta el templo de San Jacinto de Polonia y ahí colocaron un altar tradicional en memoria del clérigo que fue asesinado.

Los pobladores de la zona piden a la Fiscalía que se lleve a cabo una investigación pronta para hallar al grupo responsable del asesinato del sacerdote.

¿Quién fue y por que asesinaron al padre Marcelo Pérez en Chiapas?

San Cristóbal de las Casas fue el epicentro de unas de las tragedias más fuertes que ha vivido Chiapas: el asesinato del padre Marcelo Pérez. Si bien su misión era acercar a Dios a las personas, el clérigo llevó su amor por las personas un paso más allá al ser una de las pocas voces que se atrevió a alzarse en contra del crimen organizado.

EL hombre religioso solamente vivió medio siglo y se quedó a unos meses del 17 de enero, cuando habría sumado 51 primaveras de su vida. Conocía bien la región, así como su gente, debido a que es hijo de padres campesinos e indígenas tzotziles.

Debido a la predominancia de la religión en la zona, fue parte de diversas negociaciones entre la sociedad, al punto de que buscó ser mediador de conflictos entre el gobierno y la sociedad para exigir justicia y un cese a las agresiones contra las víctimas de la violencia ante la presencia de grupos armados en la entidad, sobre todo en la región de Pantelhó.

Fueron 22 años los que ofreció misas, consejos, confesiones a la gente de Chiapas bajo el atavío de sacerdote. No obstante, en los últimos años encabezó marchas, arremetió públicamente contra los criminales en sus sermones.

Fue fundador del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, el cual aglutinó a sus hermanos tzotziles y choles para tratar de evitar que las agresiones continuaran en las 13 zonas de donde venían estas personas de los pueblos originarios.

Pese a su labor por la paz, se fue haciendo incómoda para las personas del lado de los actos de criminalización contra la gente, por lo que comenzó a recibir amenazas de muerte. Hasta que el 20 de octubre, se cumplieron las amenazas.

De acuerdo con lo poco que se sabe del caso, el día de su asesinato, el padre Marcelo Pérez salía de dar una misa en San Cristóbal de las Casas. No obstante, antes de que pudiera llegar a su casa fue interceptado y asesinado a disparos.

Hay un detenido por la muerte del padre Marcelo Pérez

Los peritos se llevaron el cuerpo del hombre a la Fiscalía, donde se le hizo la necropsia correspondiente, a fin de conocer cuáles fueron las causas de su deceso. Tras terminar las pruebas, fue regresado a la iglesia en San Cristóbal de las Casas para que fuera despedido.

Al lugar ya habían llegado cientos de personas, quienes además de lamentar la muerte del guía espiritual, comenzaron a organizarse para exigir justicia. Una de las primeras acciones que tomaron fue la de la marcha realizada el fin de semana pasado.

Pasaron dos tras la muerte del párroco días para que las autoridades de Chiapas capturaran al presunto autor material de la muerte. No obstante, las investigaciones al respecto del caso apuntan a que el padre fue asesinado desde una motocicleta en la que viajaban dos personas.

Se trata de Édgar "N", quien ya está a disposición de las autoridades, esperando que avance el proceso. La Fiscalía deberá presentar pruebas para determinar que este hombre habría sido quien disparó en contra del sacerdote, quien ha recibido amenazas desde 2021.

No era secreto para el clérigo que su vida corría peligro, pues desde hace meses dijo que sabía que se le puso un precio a su cabeza, pero no cesó con su misión, debido a que consideraba que no debía flaquear en su intento de pacificar una zona que ha estado al margen de los criminales desde hace años.