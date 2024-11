Oaxaca busca frenar la gentrificación y turistificación con nueva ley de turismo

El Congreso de Oaxaca, aprobó con 34 votos a favor, la armonización de la ley de turismo además de modificar 26 artículos y 55 fracciones así como la adición de 16 porciones normativas, con las que se busca entre otras cosas frenar la gentrificación y turistificación además de la competencia desleal.

Durante su posicionamiento, el diputado Presidente de la Comisión Permanente de Turismo de la LXV Legislatura, Eduardo Rojas Zavaleta señaló que esta reforma acata los principios de máxima publicidad, exigencia de parlamento abierto, certeza, legalidad y transparencia, pues es resultado de los ocho foros de consulta popular realizados en un mismo número de regiones del estado.

El turismo genera en Oaxaca, 10 de cada 100 pesos que se producen de riqueza en el estado. De ahí su importancia estratégica, pues con ello se generan más de 160 mil empleos, entre directos e indirectos en los principales destinos turísticos del estado, precisó.

En la ley se establece también la previsión para quelos prestadores de servicios turísticos en la entidad se incorporen al Código Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de viajes y turismo, como requisito indispensable para acceder a apoyos y estímulos gubernamentales.

Además de que se dote a la Secretaría de Turismo (SECTUR) de las facultades legales para que pueda generar experiencias de viaje al interior de los 570 municipios con el propósito de fortalecer el turismo rural, el turismo ecológico, el turismo de experiencias alternativas y por supuesto los recorridos a los pueblos mágicos; además de las atribuciones legales para proteger, difundir y promocionar la gastronomía oaxaqueña.

Las autoridades legislativas y ejecutivas propusieron también generar el registro de plataformas digitales dedicadas al hospedaje Airbnb, Booking, Flipkey, Homestay, Kid & Coe y Oaxaca Booking, Travell, entre otras, deberán registrarse en un portal en línea y firmar un convenio con la Secretaría de Finanzas para cumplir con sus obligaciones fiscales. Las que no tributen correcta y oportunamente no podrán operar en el estado de Oaxaca, sostuvieron las autoridades.

“Los propietarios de las viviendas que deseen alquilarlas deberán registrarse en el mismo portal, proporcionando información sobre la propiedad y obteniendo un certificado que acredite su registro. Porque no queremos que grandes empresas pretendan rentar en esta modalidad edificios de departamentos completos haciéndose pasar por pequeños anfitriones”, dijo el legislador. Además cada anfitrión podrá ofrecer un máximo de cinco unidades para renta con un periodo de ocupación no menor de tres días.Las plataformas digitales de hospedaje se abstendrán de ofertar inmuebles que no hayan realizado su registro en el padrón de anfitriones.