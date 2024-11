Nayarit recupera casi 6 mil millones de pesos en inmuebles con su megaoperativo

El Mega Operativo Nuevo Nayarit continua recuperando inmuebles que anteriormente se vendían fraudulentamente y fuera del marco legal, del 2021 al 2024, se han logrado acuerdos en donde el gobierno del estado ha recuperado cerca de 18 mil metros cuadrados. A continuación la lista de todo lo recuperado.

45 inmuebles con un valor aproximado patrimonial de cinco mil 175 millones.

Tres botaderos.

41 terrenos.

Dentro de estos se incluye el restaurante de playa donde está FIBBA, Este importante club de playa es propiedad estatal, así lo informó Gabriel Camarena, coordinador jurídico del gobierno de Nayarit.

“Todo esto es algo que se había perdido desde el 2014, un patrimonio de todas y de todos en Nayarit, esa ventana al mar va a garantizar el derecho social de las y los nayaritas y acceder a una ventana a la playa que tanta falta nos hace… Todas estas acciones de gobierno, todas absolutamente todas, están documentadas, facturadas e ingresadas al patrimonio del gobierno del Estado, en cuentas de cheques y con facturas expedidas”, señaló Camarena.

El funcionario dio a conocer los planes que se tienen en la entidad. FOTO: Chary Cambero

No ha terminado: el gobierno de Nayarit prevé recuperar más terrenos

El patrimonio próximo a recuperar son 56 inmuebles con una superficie de un millón 639 mil 132 metros cuadrados con un valor de 6 mil 217 millones, que será transmitido al patrimonio de Nuevo Nayarit.

Adicional a lo informado, el año pasado se suman las acciones legales para recuperar las fracciones I y II así como la aeropista El Tonino del playón del Llano que consta de un millón 5 mil 430 metros cuadrados. Además de estar pendiente de recibir 26 millones de pesos de un acuerdo reparatorio (Náutica).

Buscan recobrar todos los terrenos que fueron vendidos ilegalmente. FOTO: Archivo.

Nayarit no ha perdido amparos; 95% de las órdenes de aprehensión siguen vigentes

En cuanto a los amparos para la protección del patrimonio en Nuevo Nayarit y las órdenes de aprehensión en contra de quienes estuvieron implicados en el fraude de la compra y venta de los terrenos propiedad del estado, Camarena fue categórico al asegurar que no se ha perdido un solo amparo:

“En las redes sociales, a cada rato dicen que perdemos los amparos, que el Mega Operativo ha sido un fracaso, que somos lo peor y les quiero decir, no es cierto, no hemos perdido un solo amparo, tenemos todas las órdenes de aprehensión que se han girado a través de la fiscalía en conjunto con el poder judicial del Estado, están vigentes, el 95 por ciento de los actores y de los imputados están prófugos, el 80 por ciento de esas personas eran de nuestro estado vecino del sur, no sé por en Nayarit algunas personas tiene un gran apetito por hacer negocios con los vecinos del sur, pero estos señores, damas, es el resultado de una política integral de gobierno, de una política de Estado”, puntualizó el coordinador jurídico del gobierno estatal.

