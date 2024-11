“Me estaba ahogando con mi sangre”: Melanie sobre la golpiza que sufrió a manos de Christian

Melanie, la joven estudiante que fue golpeada por su novio, narró por qué Christian "N" la atacó a golpes durante una fiesta de Halloween el pasado 31 de octubre y cómo estuvo a punto de ahogarse con su propia sangre tras la agresión.

En entrevista en N+ Foro TV, la joven de 20 años de edad señaló que fueron sus amigos quienes lograron quitarle de encima a Christian. “Cuando el me arrastra del piso y me lleva lejos de la cámara (de vigilancia) es cuando recuerdo que intentaba levantarme y no podía, yo me estaba ahogando con la sangre, por eso intentaba levantarme y no me dejaba, me empujaba y me empujaba y fue ahí cuando entraron mis amigos a quitármelo de encima porque me estaba desangrando”, contó la joven.

Christian cuando arrastra a Melanie para seguir golpeándola. Foto: @elmananarey

Melanie narró que Christian la golpeó porque él creía que ella traía las llaves de su auto. "Estábamos en una fiesta ese día, Christian tocó indebidamente a mi amiga Dana, yo le quité la mano del glúteo de ella, entonces ahí se formó una discusión y entonces salimos de la fiesta, diciéndome que él no era así, que no era una persona infiel”.

“Y entonces él se va a donde está el carro y regresa a golpearme, porque según esto, yo tenía las llaves de su carro, porque no las encontraba. A él se le cayeron y pensó que yo las tenía, fue cuando él, llegó y me golpeó”.

Asimismo, la joven platicó como era su relación pues ya llevaba un año de novia con Christian. “Era como una relación normal, salíamos al cine, a comer, éramos como cualquier otra relación normal, solamente cuando él tomaba se ponía agresivo y me insultaba y me humillaba, y hasta que me pasó esto, fue lo peor que hizo”.

Buscan a Christian y ofrecen la recompensa de 200 mil pesos

La fiscalía General de Justicia de Tamaulipas pidió la colaboración de las fiscalías estatales del país para encontrar a Christian que golpeó en repetidas ocasiones a Melanie, estudiante de enfermería, dejándola gravemente herida.

El fiscal general, Irving Barrios Mojica, dijo que la orden de aprehensión y la recompensa de 200 mil pesos siguen vigentes y se han notificado a las autoridades de los estados de San Luis Potosí, Veracruz y Nuevo León al ser estados vecinos que pudieran ser sus rutas de escape, pero también al resto de las entidades federales, así como a las instituciones de los gobiernos de Centro y Sudamérica.

Buscan a Christian. Foto: fiscalía de Tamaulipas

