Mas del 45% de los casos de dengue en Jalisco no son atendidos a tiempo

Mas del 45 por ciento de los casos de dengue en Jalisco están llegando con complicaciones al hospital, es decir, no son atendidos a tiempo y el mayor riesgo es el deceso de los pacientes por ignorar los síntomas de alarma o automedicación.

"Lo que hemos notado es que los signos de alarma se están presentando entre el tercer día después del inicio y a lo mejor se puede ir hasta el séptimo o el octavo día. Este es, digamos, el promedio. Sí, se pueden presentar antes y se pueden presentar después, hasta los ocho o diez días.

"Y lo que estamos viendo es que aquellas personas que luego llegan tarde están llegando hasta dos días después de que tuvieron dolor abdominal intenso, de que estuvieron vomitando, desgraciadamente están cayendo en tomar remedios caseros u otro tipo de situaciones y ya hasta después quieren ir al hospital", explicó el Doctor Roberto Carlos Rivera Ávila, Director General de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Jalisco.

Tan sólo en 2024, son 14 mil 732 los casos siendo la semana epidemiológica 43, del 20 de octubre al 26 de octubre, la del mayor número de casos confirmados con mil 900 y la semana 44 -del 29 de octubre al 04 de noviembre-, se confirmaron mil 600 nuevos casos de dengue. Al referirse a los mil 600 confirmados en la semana 44, aclaró que más del 40 por ciento corresponden a casos que iniciaron síntomas hace más de tres semanas.

El dengue se mantiene en el país.

"Hay un desfase en el reporte de casos, en su mayoría por resultados emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero en los casos probables notificados es en donde sí ya vemos, ya se pudo establecer una tendencia a la disminución".

Así, el dengue se mantiene en el país como una de las enfermedades, que al igual que en todo Latinoamérica, mantiene en atención al sistema de salud. Las entidades con mayor número de casos por incidencia en la semana epidemiológica fueron Colima, Nayarit, Morelos, Baja California Sur, Guerrero y Jalisco, en ese orden, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud Federal.

De acuerdo con los especialistas de la Secretaría de Salud en Jalisco, el serotipo tres es el que circula en Jalisco y afecta a la población económicamente activa entre los 20 y los 34 años de edad.

La incidencia al principio del año, fue en zonas costeras que tenían casos, entre Puerto Vallarta, entre la región de Ciudad Guzmán, la región de La Barca, en las últimas ocho o diez semanas, los que tienen más casos son municipios metropolitanos, principalmente con el primer lugar en cuanto a número de casos, Guadalajara, seguido de Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco y Puerto Vallarta.

Reportan casos con combinación de serotipos

La combinación de serotipos de dengue también ha sido confirmada y don al menos cinco casos en Jalisco donde los pacientes coinfectados simultáneamente presentan serotipos uno y tres o bien dos y tres. La zona metropolitana que es la que más casos de dengue confirmados ha registrado en este año, concentra estos cinco casos y en Guadalajara hay tres casos; en El Salto un caso y otro caso más en Tlaquepaque.

Sin embargo, estos casos son excepciones porque según la Secretaría de Salud en Jalisco, el 95 por ciento de los casos confirmados son por un serotipo exclusivo y no combinado prevaleciendo el tipo tres y también en menor cantidad, serotipo uno, dos y el cuatro.

No arriesgar la vida por consumo de remedios caseros

La mayor batalla entre pacientes y médicos, prácticamente en cualquier padecimiento, es la automedicación y los remedios caseros que evaden la atención médica especializada de las afecciones. En el dengue no es la excepción.

"No hay por qué tomar ningún remedio casero, ningún té, ningún, nada, sino que si ya presentas vómito persistente, dolor abdominal intenso o la persona está como muy cansada, quiere dormir, o el niño o la persona adulta inclusive está muy irritable, tienen que ir a urgencias de inmediato, porque están llegando tarde, hasta dos o tres días tarde, y esto pues la verdad es que les va a condicionar más tiempo en un hospital, más tiempo o requerir la terapia intensiva y sobre todo el riesgo de muerte, que recordar que dengue pues es una enfermedad que si no se maneja adecuadamente, si no se solicita la atención a tiempo, pues puede ser mortal potencialmente", explica el Doctor Roberto Carlos Rivera Ávila, Director General de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Jalisco.

Además, del dolor abdominal agudo, si se presenta vómito, la recomendación es acudir a un hospital a urgencias, no a un consultorio y mucho menos esperar en casa a que pasen los síntomas.

"Esto es inmediato a urgencias, no a un consultorio. ¿Por qué? Porque en el consultorio comúnmente no hay un laboratorio clínico donde puedan tomar los exámenes que se requieren para determinar si la persona se va a hospitalizar o se mantiene un rato en urgencias o si se manda de regreso a su casa con el tratamiento".

Y una vez que se recibe el diagnóstico de dengue, las recomendaciones de reposo e hidratación también son prioritarias, aunque hay quienes deciden no atenderlas.

"Hay personas que no se hidratan, como lo indica el médico, que deben de incrementar de manera muy importante los líquidos, el suero oral en específico, hasta a lo mejor más de dos litros, tres litros de suero al día. Hay gente que no reposa, que pareciera que minimizan el dengue. Y entonces llegan a los siete días a un área de hospitalización ya con hígado afectado, riñones afectados, ya con signos de alarma muy, muy, muy presentes. Y esto les aumenta el riesgo de tener un desenlace fatal en un momento", puntualizó.

Síntomas de alerta en el dengue

Vómito, que sería vómito de más de tres o cuatro ocasiones en una mañana, eso ya es un vómito persistente

Dolor abdominal intenso

Cansancio excesivo, somnoliencia

Inapetente

Mayor irritabilidad o desgano, y esto en especial en los niños, de que nada más lloran, lloran y los tocan y no soportan nada.

Si a los pacientes se les dijo que tienen un probable dengue y presentan estos síntomas, deben acudir a urgencias de inmediato.

