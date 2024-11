Liberan a agresor de “Jefazo”, perro que murió por ataque a machetes en Hidalgo

La jueza de control penal de Pachuca, Karina Vertiz Marín, ordenó la liberación inmediata de Cristian “N”, acusado de agredir al perro conocido como “Jefazo” con un machete, por lo cual el animal murió el pasado 6 de agosto, y generó la indignación de diferentes organizaciones defensoras de los derechos de los animales.

La juzgadora señaló que después de permanecer tres meses recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, acusado de los delitos contra la vida y el bienestar animal, por lo cual alcanzó una salida alterna para evitar un procedimiento mayor en su contra.

Cristian “N”, acusado de agredir al perro conocido como “Jefazo” con un machete. Foto: Fiscalía de Hidalgo

Jueza impone pago por reparación del daño

Para la reparación del daño, la jueza estableció un pago de reparación del daño por ocho mil 970 pesos a favor de Vania Castillo Lugo, activista que trató de curar al perro después de las agresiones que le provocó el imputado y gastó en servicios de veterinarios.

Aunque originalmente la jueza había establecido una sentencia de cuatro años, lo que permitió al acusado conmutar su pena de prisión por 365 jornadas de trabajo que realizará en el ayuntamiento de Mineral de la Reforma, aunado a que se le ordenó ofrecer una disculpa pública.

El acusado dijo que no volverá a repetir este tipo de acciones, por lo que aseveró que no volverán a suceder este tipo de hechos y por ello enfatizó que está dispuesto a acudir a terapia psicológica para que no se reproduzcan estas prácticas contra los animales.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) solicitó una pena de cuatro años de prisión y una multa de 125 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivalen a 13 mil 571 pesos.

El pasado 5 de agosto, Cristian “N” golpeó con un machete a Jefazo, supuestamente porque ingresó a su domicilio, pero las lesiones que le provocaron fueron atendidas por la activista Vania Castillo, quien solicitó la intervención del gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, para atender el caso, por lo que el acusado fue detenido y permaneció en prisión durante más de tres meses.

