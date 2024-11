Exigen familiares de pescadores de barco hundido respuesta de Capitanía de Tampico

Los familiares de los pescadores que se encuentran en condición de no localizados tras el probable hundimiento del barco camaronero "Roque Rojas I", protestaron en el exterior de la Capitanía de Puerto de Tampico al no encontrar una ayuda ni atención directa de las autoridades de la Secretaría de Marina que les den la certeza de que sus familiares están siendo buscados en aguas del Golfo de México, presuntamente desaparecidos a 15 millas náuticas al este de Playa Bagdad, así lo declaró la señora Yazmin Pérez Esparza madre del pescador Carlos Baquedano Pérez.

En el navío "Roque Rojas I" estaban además el capitán José del Carmen Barrera Martínez, el cocinero, de 64 años Domitilo García Obando, el pacotillero Miguel Ángel Cortés Alemán, conocido como "Pato" y el winchero Samuel García López con 10 años de pescador y 39 años de edad.

En un primer momento los manifestantes estaban en el exterior, en la plaza Hijas de Tampico, intentando entrar en comunicación con las autoridades de la Capitanía de Puerto de Tampico, pues ellos como familiares no han sido notificados de ninguna búsqueda de parte de la titular de la Capitanía capitana Marysol Esparza Aguinaga, es por esto que exigen notificaciones claras sobre esta problemática que están sufriendo.

"No los andan buscando, no los andan buscando, que no engañen a los medios, qué dijo el gobernador el viernes, que ya había levantado (la búsqueda) en nombre de los marinos, si él no sabía si era verdad o era mentira que estaban con los familiares, ¿dónde señor?, yo quiero me lo traiga y que me lo venga a decir; ningún reporte, ningún reporte hasta ahorita tenemos, no tenemos nada ni de la Marina, de nadie, de nadie, nadie, nadie nos ha dicho, estamos así a brazos cruzados, queremos a nuestros familiares y los queremos vivos", precisó Yazmin Pérez Esparza.