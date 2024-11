Denuncian a la supuesta falsa psiquiatra, Marilyn Cote, por obligar a un hombre a casarse y mantenerlo drogado

Una mujer reconocida como Aurora, apareció frente a las cámaras de televisión para exigir justicia y pedir que se unan con ella todas las víctimas de la supuesta psiquiatra falsa Marilyn Cote para que la lleven a encerrar o la lleven al manicomio. Ella viene desde el estado de Veracruz, tal y como lo hizo la primera vez que la conoció.

El relato que dio a conocer ante N Más de Televisa, cuenta que era el mes de octubre de 2020 cuando trajo a su hijo a consulta porque padecía de adicciones. La supuesta doctora le dijo que podía curarlo en tres meses y que regresaran porque en aproximadamente 15 días podría tener un diagnóstico, pero las cosas comenzaron a desviarse.

En un momento, Marilyn le pidió al chico que se quedara. Lo quería contratar para que hiciera videos y que hiciera publicidad en sus redes sociales. Aurora asegura que esto pasó porque es blanco, habla inglés, tiene ojos azules, posiblemente quería seguir manipulando a sus pacientes. La presunta psiquiatra dijo que le iba a pagar viáticos, hospedaje y le haría el 50% de descuento en tratamientos y todo lo que se hicieran con él.

Lamentablemente, le dijo momentos más tarde que el diagnóstico era que su hijo sufría de una condición a la que se refirió como un psicópata maligno, así como rasgos de esquizofrenia, aunado a un trastorno de personalidad. Entonces le empezó a dar medicamentos, pero también lo intentó conquistar, incluso mantuvieron relaciones sexuales y lo obligó a casarse.

"Ella fue, se le metió, terminó en su cama, me dijo que se tenía que casar con ella por su familia, porque ella era señorita, de casa... Ella me dijo que se enamoró de mi hijo, que no me preocupara y que ella tenía todo, solo debe amarme y quererme. A mi hijo lo traía dopado y drogado", dijo Marilyn Cote a la madre, Aurora.