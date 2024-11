Con el apoyo de Sheinbaum y Brugada se remodelará la Calzada de Guadalupe: Janecarlo Lozano

A partir de este año la Calzada de Guadalupe será remodelada íntegramente para recibir a los más de 20 millones de peregrinos que anualmente visitan la Basílica de Guadalupe. Así lo expresó el alcalde en Gustavo A Madero, de la Ciudad de México, Janecarlo Lozano, quien por medio del diálogo retiró a más de 500 comerciantes ambulantes que estaban ubicados sobre la vialidad mencionada y los ordenó en las plazas comerciales de la zona.

El alcalde detalló que uno de los compromisos con los comerciantes fue invertir 30 millones de pesos en la remodelación de las plazas. Con esta acción comenzó el Operativo Basílica 2024 donde 280 trabajadores de la alcaldía se encargan de la limpieza integral de la zona que incluye poda de árboles, reparación de luminarias, bacheo y pintura.

De acuerdo con el alcalde, la Basílica de Guadalupe se ha convertido en el centro religioso más visitado del mundo, tan sólo el año pasado superó por dos millones de visitantes a la Iglesia de San Pedro en el Vaticano. Por ello se tiene previsto remodelar la calzada y convertirla en el Centro Histórico de Gustavo A Madero, el objetivo del alcalde Janecarlo Lozano es cambiar el plan parcial de la zona para construir hoteles y restaurantes que puedan dar alojamiento y alimentos a los peregrinos.

“A partir del 2025 se remodelará integralmente la Calzada de Guadalupe con ayuda de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para impulsar el turismo religioso y convertir este corredor en el Centro Histórico de Gustavo A Madero, Calzada de Guadalupe será una de las avenidas más modernas, está con nosotros en la mesa de trabajo el rector de la Basílica Monseñor Efraín Hernández”.

“Hoy los millones de visitantes que entran a la Basílica se persignan y se van corriendo porque no se sienten seguros, no hay restaurantes, no hay hoteles para hospedarlos y hoy el futuro va a llegar a Gustavo A Madero, estamos dotando de seguridad y vamos a cambiar el plan parcial para atraer inversionistas que quieran colocar hoteles y restaurantes”, detalló.

Lozano aseguró que no se busca detonar una gentrificación que expulse a los comerciantes y hoteles actuales, pero sí se busca atraer una gran inversión económica. En cuanto a la remodelación se tiene previsto cambiar por completo los andadores peatonales, las banquetas y dar mayor accesibilidad a los peatones en los cruceros sobre Calzada de Guadalupe desde el tramo de Circuito Interior de la Basílica, es un tramo de 2.3 kilómetros aproximadamente.

Datos del Gobierno de la Ciudad de México revelan que en el año 2023 al menos 11 millones de peregrinos visitaron la Basílica de Guadalupe del 9 al 12 de diciembre, pero a lo largo del año hubo 20 millones de visitantes.

